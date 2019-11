Colombia/Venezuela.- Polémica en Colombia por una conversación de la nueva ministra de Exteriores sobre Venezuela

Publicado 20/11/2019 18:40:43 CET

MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Venezuela ha vuelto a posicionarse en la primera línea de la política colombiana por la revelación del audio de una conversación entre la nueva ministra de Exteriores, Claudia Blum, y el embajador en Washington, Francisco Santos, en la que se plantea la posibilidad de llevar a cabo "acciones encubiertas" en el país vecino para apoyar al autoproclamado "presidente encargado", Juan Guaidó.

Publimetro ha difundido una conversación que Blum y Santos mantuvieron en los últimos días en una cafetería cercana a la Embajada de Colombia en Estados Unidos sobre la crisis política, económica y humanitaria que sufre Venezuela.

Santos se queja a la nueva canciller de que su predecesor, el ahora ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, "no hizo nada" respecto a Venezuela. "No tenía una estrategia. Nos ponía a correr, a sacar citas y luego las cancelaba", cuenta. "Un desastre", confirma ella.

Además, plantea a Blum la estrategia ideada por él, que es "comercial, política, de ayuda (humanitaria) y militar". Así, explica que está preparando un viaje de congresistas, tanto estadounidenses como europeos, a la frontera de Colombia con Venezuela para que "vean el infierno de ese país y se despierten".

En lo tocante a Estados Unidos, Santos comenta que Departamento de Estado y Casa Blanca "no se ponen de acuerdo", por lo que, al menos de momento, el presidente, Donald Trump, "no se va a meter en Venezuela". El embajador solo contempla esa opción si Trump "ve muy difíciles las elecciones" de 2020.

Blum, en cambio, considera que Washington no va a "meterse" en Caracas, por lo que pregunta a Santos cuál es la solución a la crisis venezolana: "No es un golpe militar, porque los militares no lo van a sacar. Sacarlo Estados Unidos (...) tampoco va a pasar. ¿Diálogo?", le señala.

"Yo lo único que veo es con acciones encubiertas allá adentro (Venezuela), para generar ruido y apoyar a la oposición, que allá está muy sola", le responde él, sin detallar a qué "acciones encubiertas" se refiere.

Santos explica a Blum que en Estados Unidos "no hay memoria". "A los diez minutos se aburren y se van a otro tema. Me toca a mí inventarme cosas para que ellos tengan en el 'top of mind' (en la cabeza) Venezuela (...) Que ellos entiendan que este mierdero (Nicolás Maduro) va a desestabilizar todo el continente", esgrime.

En cuanto a Europa, Santos reprocha al viejo continente su pasividad. "Europa no sabe que hay crisis en Venezuela. 120 millones de dólares de ayuda de los países más ricos del mundo, es una vergüenza (...) Siria sí y esto no", critica.

El embajador recalca a la ministra que, "si este señor no se va", en alusión al presidente venezolano, Nicolás Maduro, "Colombia no tiene futuro". "Si este señor no se va, nos va a hacer la vida imposible", alerta.

TORMENTA POLÍTICA

Esta conversación ha desatado una tormenta política en Colombia, donde algunas voces exigen ya la dimisión de Santos. Él ha aclarado que no lo hará, si bien ha recordado que su continuidad depende del presidente, Iván Duque.

"Era un 'briefing' (reunión informativa) de un funcionario frente a su jefe diciéndole: 'Mire, para mejorar tiene que hacer esto'", ha justificado Santos en una entrevista concedida a Blu Radio.

La reacción venezolana tampoco se ha hecho esperar. "La nueva canciller se desespera porque no hubo golpe en Venezuela, Guaidó no sirve y Trump no interviene", ha ilustrado en Twitter el ministro de Exteriores, Jorge Arreaza. "No tiene caso creer que la práctica diplomática colombiana pueda recomponerse", ha lamentado.