Colombia.- La vicepresidenta Ramírez asegura que Duque "no sabía" que su hermano fue condenado por narcotráfico

MADRID, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta de Colombia, Lucía Ramírez, ha exculpado este lunes al presidente del país, Iván Duque, asegurando que él "no sabía" que su hermano, Bernardo Ramírez Blanco, había sido condenado hace 23 años por un tribunal de Estados Unidos por un delito de narcotráfico.

"El presidente Duque no sabía", ha zanjado Ramírez durante una entrevista al periódico colombiano 'El Tiempo', después de que la semana pasada se revelara que su hermano había sido condenado a 57 meses de prisión por un tribunal de Florida por intentar introducir heroína en Estados Unidos a través de la isla de Aruba, un pequeña región insular en el sur del mar Caribe, bajo administración neerlandesa.

El portal de noticias La Nueva Prensa aseguró que Ramírez había pagado 150.000 dólares para que su hermano no entrara en prisión, algo que ella negó, explicando que sólo firmó "una garantía". En un comunicado dijo que él "pagó pena de cárcel por cuatro años y medio y hace 18 años quedó en libertad por cumplimiento de la pena".

Ahora, Ramírez ha vuelto a insistir que ella no mintió a Colombia y que, si no lo hizo público, ni siquiera el jefe del Estado, fue por no "golpear" a su hermano, quien "ya había asumido su culpa" y porque "las tragedias uno no las está divulgando por todas partes".

"Decidí contarlo a muy pocas personas para proteger a mi familia, en lugar de hacer sufrir a todos los míos", ha asegurado Ramírez. Entre quienes lo sabían están el expresidente Andrés Pastrana (1998-2002), en cuyo mandato se desempeñó como ministra de Comercio Exterior, y el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), para quien fue la titular de Defensa.

No obstante, afirma, con el presidente Duque se trata de "un caso distinto", ya que "la relación surgió de una manera inversa" a la que mantuvo con Uribe o Pastrana. "Él no me nombró ni me ofreció un cargo. Los dos desarrollamos una relación derivada de una coalición política para ganar juntos la presidencia de Colombia", ha argumentado.

Ramírez ha dicho que creía que, con el paso de los años, se formaría "una relación de amistad" con el presidente y por tanto, acabaría compartiendo "este doloroso episodio" con él.

Preguntada acerca de que la noticia sobre su hermano se haya conocido ahora en medio de la investigación conocida como la 'Ñeñepolítica', por la que Duque y Uribe estarían supuestamente detrás de la compra de votos durante la segunda vuelta electoral de 2018 y que supuso la entrada en Casa Nariño del presidente por delante de Gustavo Petro, Ramírez ha señalado que se trata de "una burda estrategia política".

A su vez, ha dicho sentirse atacada y perseguida por una campaña orquestada de difamación" contra su "honra y reputación" por las voces que en los últimos días han recordado que su marido, Álvaro Rincón, tuvo vínculos con el narcotraficante Guillermo León Acevedo, alias 'Memo Fantasma'.

"En el caso de mi esposo, jamás hizo un negocio con alguien del que conociera que era narcotraficante o paramilitar", ha señalado Ramírez, quien se pregunta cómo es posible que su marido y sus socios pudieran tener información sobre las actividades delictivas de 'Memo Fantasma' hace catorce años, cuando la Fiscalía hace tres años no disponía de dato alguno sobre esto. "Toda esta estrategia infame ha estado destinada contra mí", ha zanjado.