Vuelven a secuestrar a los soldados recién liberados en el Meta, centro de Colombia

COLOMBIA, 5 Nov (EUROPA PRESS)

El Ejército Colombiano señaló la nueva retención de dos militares que habían sido liberados recientemente, tras haber sido secuestrados por una multitud en el departamento de Meta, acción presuntamente impulsada por disidencias de las FARC. Estos hechos ocurrieron en la vereda de Getsemaní, perteneciente al municipio de La Macarena.

El brigada general Carlos Marmolejo, comandante de la Fuerza de Tarea Omega a la cual pertenecen los soldados afectados, narró los sucesos. Reportó que inicialmente los militares fueron recibidos por el padre Omar, capellán en la vereda Morrocoi, quien se trasladó a la vereda Alto Quebradón para recibir a los uniformados, confirmando su bienestar con una fotografía. Sin embargo, posteriormente, cuando dos vehículos de la Organización de Estados Americanos (OEA) llegaron para transportar a los soldados, fueron nuevamente secuestrados por civiles.

Este conflicto surge en medio de una tensa situación, donde aproximadamente 400 personas rodearon un batallón militar durante una operación, resultando en el secuestro inicial de cuatro miembros, aunque dos fueron rápidamente liberados. El ministro de Defensa colombiano, Pedro Sánchez, denunció el secuestro y atribuyó la responsabilidad a las disidencias de las FARC lideradas por Alexander Díaz Mendoza, conocido bajo el alias 'Calarcá'. El estado actual de las negociaciones de paz y las operaciones militares en la región reflejan un delicado balance con este grupo armado, buscando el Gobierno colombiano fomentar un ambiente propicio para un acuerdo de paz duradero.