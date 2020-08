Una comisión parlamentaria de Reino Unido ve "graves errores" en la política fronteriza a la hora de frenar el virus

MADRID, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Asuntos Internos de la Cámara de los Comunes de Reino Unido ha señalado este miércoles que se cometieron "graves errores" a la hora de aplicar la política de control fronterizo para frenar el coronavirus.

Tal y como han indicado los diputados, la entrada del virus en el país podría haberse frenado si se hubieran impuesto antes medidas de cuarentena y restricción sobre aquellas personas que llegaran al país procedentes del exterior.

En este sentido, la comisión ha lamentado que Downing Street subestimara la amenaza que suponía el virus y su entrada desde otros países de Asia y Europa y ha insistido en que se trató de un error que podría haberse evitado, según informaciones de la BBC.

Sin embargo, una portavoz del Gobierno ha manifestado que la comisión está llevando a cabo "los análisis incorrectos" y ha destacado que todas las decisiones tomadas desde que comenzó la pandemia han estado guiadas "por la ciencia", siempre mediante la introducción de medidas "correctas y que mantuviesen a salvo" a la población.

El informe de la comisión, no obstante, respalda la decisión de no haber cerrado las fronteras británicas en un primer momento debido al gran número de nacionales que se encontraban fuera del país, pero tilda de "inexplicable" que no se pidiera a los pasajeros provenientes de "determinados países" permanecer en cuarentena.

Los diputados han criticado que no se incluyera a España en la lista de países cuyos pasajeros debían someterse a una cuarentena de 14 días a su llegada a suelo británico en febrero y marzo. Así, estima que el Gobierno "no vio la que se venía encima" y se centró únicamente en el riesgo que podían acarrear las personas provenientes de ciertos lugares de Asia.

"Es muy probable que esto contribuyera al rápido incremento de los casos a mediados de marzo en todo Reino Unido", recoge el texto. El país ha constatado por el momento 306.293 casos de coronavirus y 46.299 muertos.