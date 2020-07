Comité Europeo de las Regiones pide a la UE impulsar el hidrógeno en el Pacto Verde y la recuperación tras la pandemia

MADRID, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las ciudades y regiones de los Estados miembro de la UE quieren impulsar una ambiciosa Estrategia europea del Hidrógeno que contribuya en el marco del Pacto Verde Europeo a alcanzar la neutralidad climática de los Veintisiete en 2050 mediante un gas renovable que en la actualidad supone menos del 1 por ciento del consumo energético en Europa.

La propuesta ha sido adoptada por el Comité Europeo de las Regiones en el documento 'Towards a Roadmap for Clean Hydrogen - the contribution of local and regional authorities to a climate-neutral Europe' ('Hacia una hoja de ruta del hidrógeno limpio. La contribución de las autoridades locales y regionales a la neutralidad climática de Europa').

Así, en un comunicado en el que el grupo expone sus conclusiones el comité llama a los estados miembro a realizar inversiones masivas, destinar incentivos y establecer una hoja de ruta clara y con objetivos que permitan dirigir la producción y el consumo del hidrógeno verde, que se obtiene a través de la electrolisis del agua utilizando electricidad desde fuentes de energía renovables.

El relator del informe, el ministro de asuntos federales y europeos y desarrollo regional de la Baja Sajonia, Birgit Honé, ha explicado que la opinión establece un amplio rango de legislación específica y no específica, así como medidas para el desarrollo de una economía del hidrógeno verde como un "ladrillo crucial en la construcción de la descarbonización", en particular para la industria y ciertos sectores del transporte.

El hidrógeno supone en la actualidad menos del 1 por ciento de las fuentes de consumo energético de Europa y la mayor parte de este no se produce en la actualidad a partir de fuentes de energía renovables.

Así, el comité estima que el Pacto Verde Europeo debe ser un elemento fundamental en la recuperación después del COVID y ve el hidrógeno verde como una fuente de energía prioritaria para lograr la neutralidad económica.

Este es el mensaje clave que surgió del debate sobre hidrógeno verde dirigido por Honé, quien ha manifestado que el hidrógeno verde crea "grandes oportunidades para la protección climática, para la creación de valor y empleo en muchas regiones europeas".

"Necesitamos más acción a nivel de la UE para acelerar el desarrollo de un mercado del hidrógeno. Esta es la razón por la que estamos reclamando una Estrategia Europea del Hidrógeno, con una hoja de ruta que incluya medidas concretas. Así, estamos muy contentos de que la Comisión Europea haya anunciado al mismo tiempo que se adoptará una estrategia en los días venideros", ha manifestado.

Además, el Comité Europeo de las Regiones urge a la Comisión Europea a apoyar el desarrollo y la implantación de estrategias y programas regionales para desarrollar la cadena de valor del hidrógeno verde y grupos de trabajo y desarrollo, incluida una hoja de ruta integrada en las medidas legislativas y no legislativas para crear un mercado particular en la UE del hidrógeno verde con objetivos ambiciosos para dirigir la capacidad de producción.

Asimismo, el Comité expone que su opinión subraya el papel que las ciudades, las regiones como conductores de la investigación y el desarrollo de esta tecnología y a la hora de financiar o apoyar proyectos de hidrógeno a nivel regional.

La asamblea de la UE de líderes locales y regionales ha propuesto varias medidas económicas y fiscales para impulsar el hidrógeno verde. En concreto, en el lado de la producción, los miembros del comité piden subvenciones a la inversión, introducir primas y garantías a los ingresos.

Asimismo, para promover la demanda, el Comité Europeo de las Regiones sugiere que se establezcan cuotas por ejemplo en los combustibles del transporte marítimo o aéreo, que se reduzcan las cuotas de GHG para el abastecimiento de combustibles y se fijen umbrales para las flotas, como por ejemplo los camiones y autocares.

Las peticiones de los miembros incluyen también la solicitud para que se incremente la financiación de proyectos de hidrógeno verde, tales como la investigación en el papel del mercado, especialmente desde el Fondo para la Innovación y la Modernización financiado por el EU-ETS, el Programa de Inversión de la UE, los Fondos Estructurales de Inversión Europeos (ESI Funds), incluidos recursos del Interreg y del Plan de Recuperación del COVID-19.

En la misma línea, el Comité insta al Banco Europeo de Inversiones (BID) a proveer financiación considerable al hidrógeno verde. Los miembros han acordado también que se necesitará establecer una clasificación de sostenibilidad y un certificado de hidrógeno verde y e-fuels para asegurar un mercado que absorba o incorpore el hidrógeno verde.

Igualmente, de acuerdo con la Nueva Estrategia Industrial para Europa, el Comité Europeo de las Regiones urge a la Comisión Europea a promover e impulsar las tecnologías para el mercado de hidrógeno verde y sus sistemas, especialmente en los sectores del acero, el cemento y la industria química para las que el hidrógeno verde puede ser una opción clave para lograr su descarbonización.

La asamblea de las ciudades y regiones de la UE insiste también a la Comisión Europea a crear un marco de trabajo legal para el hidrógeno verde en el marco de los Proyectos Importantes que son de Interés Común para Europa (IPCEIs) para utilizarlos como iniciativas de demostración a gran escala.

Los miembros del comité llaman también a desarrollar un sistema de transmisión a lo largo de toda la UE como un pre-requisito para lograr una impactante economía del hidrógeno verde y solicita que se revise la Regulación en las infraestructuras de energía trans-europeas (TEN-E) y la Directiva Europea del Gas de acuerdo con todo ello.

También reclama como urgente el comité que la Comisión Europea priorice el uso del hidrógeno verde y los e-fuels para completar la movilidad eléctrica y el transporte aéreo entre otros como parte de su anunciada estrategia de movilidad inteligente y sostenible.

Finalmente, los miembros también instan a la revisión de la Directiva Europea de Energías Renovables para alcanzar un objetivo en la UE que comparta las energías renovables en el consumo bruto de energía final, ya que consideran la expansión dinámica de energía renovable y generación eléctrica como bases para el desarrollo del mercado del hidrógeno en la UE, al tiempo que recomiendan a los estados miembro que promuevan la economía del hidrógeno verde cuando adecuen sus planes nacionales de energía y clima en 2023 y trabajen cerca de las autoridades locales y regionales para desarrollar la producción del hidrógeno verde.

En esa línea, llama a mejorar la financiación para apoyar más proyectos de demostración y cooperación con el European Hydrogen Valleys Partnership, una asociación europea que incluye a 30 regiones y 13 países de la UE.

La posición ha sido adoptada durante un debate de alto nivel sobre el acuerdo Verde europeo, la estrategia de crecimiento de la UE para alcanzar la neutralidad climática en 2050. El 15 de junio el CoR lanzó el grupo de trabajo 'Green Deal Going Local' que está formado por representantes de 13 gobiernos locales y regionales que llama al Pacto Verde a convertirse en proyectos concretos y financiación para las ciudades y las regiones de cara a lograr su transición sostenible en el territorio.