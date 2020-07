Un comité parlamentario de Israel ordena mantener abiertos los restaurantes pese al repunte de casos de coronavirus

MADRID, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un comité parlamentario de Israel ha ordenado este martes que los restaurantes puedan mantener abiertas sus puertas a pesar del incremento de los casos de coronavirus, después de que el Gobierno ordenara su cierre a causa del repunte de los contagios.

La decisión del comité 'ad hoc' ante la pandemia da marcha atrás así respecto a la decisión del Ejecutivo de que estos establecimientos operaran únicamente para servicios a domicilio y comida para llevar, según ha informado el diario israelí 'The Jerusalem Post'.

La presidenta del comité, Yifat Shasha-Biton, ha defendido que "son necesarias normas que el público pueda entender", antes de agregar que "la población es el socio clave en la lucha contra el virus".

Por otra parte, medios israelíes han informado durante la jornada de que Gabi Barbash será nombrado en las próximas horas como jefe de la respuesta ante la pandemia, tras varios días de conversaciones sobre la necesidad de una persona que coordine todas las actividades frente al virus.

A pesar de que el Gobierno no ha confirmado el nombramiento, el ministro de Defensa, Benjamin Gantz, ha felicitado ya a Barbash y le ha deseado "el mayor éxito", tal y como ha recogido el diario 'The Times of Israel'.

Barbash fue el director del Hospital Ichilov de Tel Aviv entre 1993 y 2015 y trabajó como director general del Ministerio de Sanidad israelí entre 1996 y 1999.

Las autoridades israelíes han confirmado hasta la fecha 52.687 casos de coronavirus, con 422 fallecidos. El país ha sufrido un drástico repunte de los casos tras el inicio del proceso de desescalada, lo que ha provocado que haya registrado cifras mayores de contagios y fallecidos que durante la primera oleada.