Compromís se ofrece para presentar una moción de censura a Mazón

Baldoví dice que, aunque no fructifique, es "absolutamente necesario" plantearla por "dignidad y decencia"

VALENCIA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Compromís pondrá a sus 15 diputados en Les Corts valencianas a disposición para presentar una moción de censura contra el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, por su gestión de la DANA que ha arrasado varios municipios de la provincia de Valencia, con un balance de 219 fallecidos hasta ahora.

Según ha avanzado su síndic, Joan Baldoví, es un movimiento que "la gente está pidiendo" a Compromís porque Mazón "no ha sabido liderar la tragedia y, sobre todo, no ha sabido liderar los días posteriores y no está legitimado para seguir reconstruyendo y volver a la normalidad".

Ahora bien, Baldoví ha reconocido que es "evidente" que no basta con los votos de Compromís para que la moción de censura prospere, por lo que han trasladado la propuesta al PSPV como grupo mayoritario de la oposición.

"Aunque no fructifique la moción de censura, por dignidad, por decencia, es absolutamente necesario presentarla", ha reivindicado en declaraciones a los medios en Les Corts, donde ha justificado esta decisión después de que Mazón "no presentara la dimisión inmediata" el pasado viernes en su comparecencia en Les Corts.

Por ello, ha anunciado que Compromís ha puesto sus 15 diputados en el parlamento valenciano "a disposición" para presentar una moción de censura, una decisión que ha indicado que ha trasladado "hace unos minutos" al síndic del PSPV, José Muñoz, dado que es "evidente" que la coalición no tiene "los diputados suficientes" para presentarla. "Hace falta 20 y nosotros somos 15", ha aseverado.

No obstante, ha garantizado que, en caso de haber tenido esta representación mínima, Compromís hubiera presentado una moción de censura "el mismo viernes", día de la "incomparecencia" de Mazón, en la que "intentó difuminar sus responsabilidades".

"LA GENTE LO ESTÁ PIDIENDO" Baldoví ha justificado esta iniciativa en que es lo que "la gente está pidiendo": "La gente nos pide que la presentemos por una razón fundamental, que --Mazón-- no ha sabido liderar la tragedia y, sobre todo, que quien no ha sabido liderar los días posteriores a esta tragedia no está legitimado para seguir reconstruyendo y volver a la normalidad".

En este punto, ha aludido a una información publicada por 'eldiario.es' que recoge que Mazón adjudicó a dedo uno de los primeros contratos de emergencia a la firma en la que trabajó su jefe de gabinete, José Manuel Cuenca, el síndic de Compromís ha censurado que este contrato haya ido a parar "justamente al compañero de piso de Mazón". "Es el PP haciendo del PP, el PP de antes de 2015, dando contratos a los amigos", ha censurado Baldoví, que ha denunciado que los 'populares' ahora "vuelvan a empezar otra vez con aquellas prácticas".

"Esa es la manera de operar y, por tanto, creemos que es legítimo que se debata en Les Corts Valencianes si Mazón tiene que seguir a la cabeza de este gobierno", ha argumentado Baldoví, que ha considerado que todas las formaciones excepto el PP coinciden en que el jefe del Consell "no estaba ya legitimado para seguir". "Tenemos que debatirla y le tenemos que dar, en posterioridad, la voz al pueblo", ha defendido.

Preguntado por la respuesta que le han dado los socialistas a esta iniciativa, Baldoví ha detallado que desde el PSPV le han "agradecido" que les hayan transmitido esta intención y que se la trasladarían a la secretaria general del partido, Diana Morant.

En cualquier caso, el síndic de Compromís ha reivindicado que, pese a que esta moción de censura "no fructifique", es "absolutamente necesario" presentarla por "dignidad y decencia". "El viernes, Mazón mintió al pueblo. Había desaparecido del puesto de mando cuando más se le necesitaba y no contestó a las dos preguntas clave: dónde estaba en esas horas de la tarde y por qué envió la alerta cuando ya muchísima gente no podía hacer nada", ha reiterado.

En esta línea, ha recalcado que durante la mañana del pasado 29 de octubre "ya hubo rescates de los bomberos en la Ribera", donde una carretera "ya estaba cortada". "Por la mañana ya estaban inundadas Chiva y Utiel, he escuchado al alcalde de Cullera y he hablado con el de Alzira, que estuvo desde las siete de la mañana reunido permanentemente con concejales, guardia civil y emergencias por lo que pudiera pasar", ha indicado.

Precisamente, ha asegurado que estos mismo es "lo que se espera que haga un presidente de gobierno", pero es "lo que no hizo" Mazón, que sí "desapareció y el viernes no contestó a dos preguntas simples". Por ello, ha insistido en que Les Corts debatan si Mazón "es la persona que debe estar al frente del gobierno de la Generalitat en los próximos meses".

"NO QUEREMOS CARGOS"

A partir de ahora, ha apuntado Baldoví, Compromís pone a sus diputados a disposición de partidos como el PSPV, bien para que esta formación les "deje" cinco representantes para presentar la moción de censura, o bien para presentarla "conjuntamente". Sobre esta última opción, el síndic de la coalición ha afirmado que estarían "encantados". "No queremos cargos, queremos que estas Corts le digan claramente a Mazón lo que él no quiere entender, que es que se tiene que ir ya", ha remarcado.

Al margen de los apoyos del PSPV --"es evidente que en la ecuación sí o sí ha de aparecer"-- a esta moción de censura, Baldoví también ha apuntado a diputados del PP: "También hay que son muy críticos con la actuación del propio presidente Mazón". No obstante, ha matizado que primero va "la moción, y después ya hablaremos del dos".

En este punto, preguntado por la propuesta del PSPV de un "Consell técnico", Baldoví ha afirmado que para Compromís "la única opción es apartar a Carlos Mazón de la Presidencia de la Generalitat". "Creemos que lo que está demandando la gente es que presentemos una moción de censura porque no se quiere ir, y como no se quiere ir, le tendremos que tirar", ha expuesto.

SOBRE LA COMIDA DE MAZÓN: "SI ES DE TRABAJO, HABRÁ TICKET"

Finalmente, preguntado por la reclamación anunciada por los socialistas de la factura de la "presunta comida" del 'president' Carlos Mazón el 29 de octubre, Baldoví ha asegurado que desde Compromís ya la pidieron en "el primer momento cuando dijo que estaba en una comida de trabajo". "Si es una comida de trabajo, habrá ticket, y si no hay ticket, queremos saber cuántos menús había. Es una obligación de cualquier cargo público. Si fue con dinero público, tiene que haber una factura, y que la presenten", ha señalado.

Además, Baldoví también ha considerado "muy importante" saber a quién llamó Mazón durante la tarde del 29 de octubre. "Es importante saber por qué le telefoneó al alcalde de Cullera y no a la de Riola o a la de Sueca. Sería muy importante saber que Mazón aclarara todo lo que no está aclarando", ha agregado.

Es más, el síndic de Compromís ha acusado a Mazón de intentar practicar "la bella táctica del calamar: poner tinta para intentar difuminar la propia responsabilidad, que era que no estaba donde había de estar en la tarde decisiva, y que no envió la alerta como sí que la envió la semana pasada". "Si esa alarma se hubiera enviado solo dos horas antes, probablemente hoy muchas personas estarían en su casa ayudando a quitar fango en su ciudad", ha zanjado.