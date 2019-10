La CONAIE crea el Parlamento de los Pueblos en Ecuador para discutir alternativas para salir de la crisis económica

Publicado 26/10/2019 3:47:54 CET

MADRID, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE) ha creado este viernes el Parlamento de los Pueblos en su sede en Quito con el objetivo de discutir alternativas para salir de la crisis que afronta el país después de los once días de protestas que tuvieron lugar por las medidas económicas del Gobierno.

La creación del Parlamento, que plantea discutir un modelo económico, tiene lugar tras un Consejo Ampliado que la CONAIE mantuvo el miércoles para analizar el avance en la elaboración del nuevo decreto para regular las tarifas de los combustibles y evaluar las protestas, según ha recogido 'El Comercio'. Está integrado por representantes de los sectores de campesinos, trabajadores, estudiantes, indígenas y maestros.

El presidente de la CONAIE, Jaime Vargas, ha indicado que "no es posible que nos obliguen a sacar un nuevo decreto en 48 horas". "Nos han calificado de cualquier forma y con lágrimas hemos dicho 'no somos terroristas, no somos guerrilleros, no somos subversivos'" ha agregado.

En este sentido se ha expresado también el dirigente del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi, Leónidas Iza, que ha insistido en que el nuevo decreto no puede elaborarse "de un día para otro".

"Sólo el movimiento indígena no se va a quedar con la responsabilidad. No se va a discutir únicamente el decreto. Hay un problema económico estructural", ha detallado. Iza también ha confirmado que el diálogo con el Gobierno de Ecuador sigue abierto.

Por su parte, el presidente de la Confederación de Nacionalidades y Pueblos Indígenas de la Costa (CONAICE), Javier Aguavil, ha señalado que en el Parlamento se revisarán los contratos con las telefónicas y las empresas petroleras.

Asimismo, también se ha planteado la creación de un impuesto dirigido a las personas que posean un vehículo valorado en más de 60.000 dólares (más de 54.000 euros).

Las propuestas que se elaboren en el Parlamento de la CONAIE se presentarán en la mesa de diálogo con el Gobierno, en la que la Organización de Naciones Unidas en Ecuador actúa como mediadora.

A principios de octubre Ecuador protagonizó intensas jornadas de protestas impulsadas por campesinos e indígenas, entre otros, para exigir al Gobierno del presidente, Lenín Moreno, la derogación del 'paquetazo' económico impulsado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), que retiraba los subsidios al combustible.