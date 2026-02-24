Condenada a más de 21 años de cárcel la mujer que entregó el empleada en el asesinato del senador Uribe en Bogotá

Archivo - El senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay - Europa Press/Contacto/Sebastian Barros - Archivo

MADRID 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un juzgado de Colombia ha condenado este lunes a Katherine Martínez a 21 años y dos meses de cárcel por su participación en el asesinato del senador colombiano Miguel Uribe en junio del pasado año, tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía reconociendo que recibió y entregó el arma con el que el autor disparó contra la víctima.

Así lo ha decidido una jueza penal del circuito especializado de Bogotá, después de "aprobar los términos del preacuerdo suscrito entre la Fiscalía y Martínez", quien ha sido declarada culpable de los delitos "homicidio, concierto para delinquir; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, todas las conductas agravadas".

La procesada "recibió y trasladó el arma de fuego a inmediaciones del parque El Golfito y, a bordo de un vehículo, se la entregó a Elder José Arteaga Hernández, quien a su vez se la dio al adolescente que disparó contra" Uribe, una pistola tipo 'Glock' que "había sido modificada para aumentar su letalidad", recoge un comunicado del Ministerio Público.

La defensa de la familia de Uribe ha valorado "el trabajo técnico y estructural de la Fiscalía" así como la "decisión firme, independiente y jurídicamente sólida" de la magistrada que ha emitido la sentencia contra Martínez. "Esta condena constituye un primer paso relevante en la dirección correcta", ha señalado en una nota difundida en redes sociales.

Pese a ello, ha advertido de que el crimen "no fue un hecho aislado ni espontáneo" sino que detrás había "una coordinación (...) y una empresa criminal que operó por precio y con una finalidad política", por lo que "la responsabilidad penal no se agota en quienes ejecutaron o facilitaron la logística".

Así, el abogado Víctor Mosquera ha pedido "que se avance (en la investigación) hasta los determinadores, instigadores y financiadores" y ha asegurado que "impulsaremos todas las acciones jurídicas necesarias para que se produzcan capturas, imputaciones y condenas contra cada uno de los autores intelectuales y responsables de la dirección criminal de este magnicidio".

El senador y precandidato presidencial conservador murió el 11 de agosto de 2025 tras permanecer dos meses hospitalizado en estado grave, con lesiones provocadas por los disparos efectuados por un menor de 15 años durante un evento en la capital colombiana. Las autoridades han detenido hasta el momento a nueve personas por el magnicidio de Uribe, un crimen que conmocionó al país.