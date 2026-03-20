Condenado a 20 años de cárcel el exasesor de Inteligencia de Perú Vladimir Montesinos por el asesinato de una periodista

Archivo - El exasesor de Inteligencia peruano Vladimiro Montesinos - Europa Press/Contacto/El Comercio - Archivo

MADRID 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Justicia peruana ha condenado a Vladimiro Montesinos, el exasesor de Inteligencia del expresidente Alberto Fujimori, a 20 años de cárcel por un delito de "homicidio calificado" relacionado con el asesinato de la periodista Melissa Alfaro y Víctor Hugo Ruiz León en una explosión por sobres bomba el 10 de octubre de 1991.

Alfaro, que trabajaba como jefa de Informaciones para el semanario Cambio, murió tras abrir un sobre envuelto en periódicos en la redacción en un contexto de atentados contra activistas de izquierdas en el país latinoamericano durante la época de Fujimori. El caso de la periodista, enmarcado en la trama de 'Sobres Bomba', también afectó a otras víctimas.

Montesinos --para quien la Fiscalía había pedido 35 años de cárcel-- también ha sido declarado culpable por "homicidio calificado en grave tentativa" en los casos de las muertes del ciudadano Víctor Hugo Ruiz León, el activista Augusto Zúñiga Paz, el entonces parlamentario Ricardo Letts Colmenares y el periodista Carlos Arroyo Reyes por los mismos motivos, según recogen varios medios peruanos.

El exasesor de Fujimori acumula múltiples sentencias en su contra, entre ellas la de 2024 a 19 años y 8 meses de prisión por el asesinato en 1992 de seis campesinos en la provincia de Pativilca a los que hicieron pasar por guerrilleros de Sendero Luminoso en el marco de la guerra sucia del Estado peruano contra grupos armados.

En junio de 2023, fue condenado a otros 25 años por la muerte de Mariella Barreto Riofano, agente del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE), secuestrada y asesinada en 1997. Montesinos fue condenado en noviembre de 2021 a 17 años de cárcel por el secuestro del periodista Gustavo Gorriti en abril de 1992.

Asimismo, fue condenado en 2016 a 22 años de cárcel por la desaparición forzada de tres personas --dos de ellos estudiantes-- en 1993 y hallado culpable en 2006 por su papel en el tráfico de armas a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Montesinos huyó de Perú pero fue capturado en Venezuela en junio de 2001 y condenado a 25 años por las masacres de La Cantuta y Barrios Altos. Desde entonces, permanece entre rejas en la prisión naval de El Callao en la capital, Lima.