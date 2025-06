Sánchez destaca la normalidad institucional en Cataluña, que acoge por primera vez la Conferencia

BARCELONA 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha destacado la normalidad institucional en Cataluña, que acoge por primera vez la Conferencia de Presidentes, y ha agradecido a los catalanes por "arrimar el hombro" para dar soluciones de manera conjunta a los problemas que enfrentan todos los españoles.

Así se ha pronunciado Sánchez en una declaración institucional junto con al anfitrión de la Conferencia de Presidentes, el 'president' de la Generalitat, Salvador Illa, poco antes de que empiece este foro multilateral en el que se abordarán hasta 16 temas, entre los que destacan asuntos como la vivienda, la migración o financiación autonómica.

Sánchez ha reivindicado que en la XXVIII edición este foro multilateral, que fue creado en 2004, es la primera vez que se permite el uso de las lenguas cooficiales. "Es la prueba de un proyecto de país que integra, que no excluye, que reconoce como activo lo que es la diversidad territorial de un gran país como es España", ha afirmado.

También ha alabado la figura de Illa, que fue ministro de Sanidad durante la pandemia de Coronavirus, momento en el que se pegó "un acelerón" en la celebración de la Conferencia de Presidentes. El jefe del Ejecutivo ha recordado que durante su mandato se han celebrado 22 de las 28 ediciones de este órgano multilateral, pero que en esta ocasión le hace "particular ilusión" porque la organiza el presidente catalán.

En este sentido, ha reivindicado el "entendimiento" con debates "muy difíciles" y "dramáticos" durante las Conferencias de Presidentes de la pandemia, que con la perspectiva de cinco años después deja ver que "ese esfuerzo" de "empatía" y "colaboración", España está "avanzando de manera mucho más fuerte y sólida", sobre todo en comparación con otros grandes países de nuestro entorno.

LA VIVIENDA, PRIMERA PRIORIDAD PARA EL GOBIERNO

Después de destacar las buenas previsiones de crecimiento para la economía española o los "extraordinarios" datos de afiliación a la Seguridad Social, Sánchez ha admitido que eso no significa que "no hay tarea por hacer" o no queden "desigualdades que resolver", para después poner como ejemplo "el problema de la vivienda".

Este asunto va a ser "el tema central, al menos por parte del Gobierno" en esta Conferencia de Presidentes, ha añadido el presidente, que ha recordado la propuesta que hizo a las comunidades autónomas de triplicar la inversión pública para la construcción de vivienda, hasta los 7.000 millones de euros, del que el Ejecutivo central financiaría el 60%.

"Yo creo que esta es una apuesta de país, una apuesta que beneficia al conjunto de ciudadanos y ciudadanas con independencia de lo que voten cada vez que hay comicios en nuestro país. Y por tanto, yo espero y apelo a esa responsabilidad compartida, a ese sentido de país que tenemos todos los presidentes para esta conferencia".

Con todo, Sánchez se ha referido a los otros temas a tratar, como la financiación, la educación o la sanidad, y ha apelado a mirar a "un horizonte optimista y esperanzador" sobre la situación que atraviesa nuestro país, "particularmente si la comparamos con otros países de nuestro entorno inmediato".

Finalmente, ha dicho que este foro es siempre "una buena noticia", porque son espacios de "diálogo, de encuentro, de discrepancia", del que espera que también haya acuerdo.