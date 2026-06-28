Confinados diez vecinos del municipio de Cela (León) por un incendio nivel 2

Incendio de Pradela (León). - INFORCYL

LEÓN, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha bajado a Índice de Gravedad Potencial (IGR) 1 el incendio forestal originado en Pradela, municipio de Trabadelo (León), tras lograr proteger con maniobra de fuego técnico la localidad de Cela, que ha sido desconfinada.

La Consejería de Medio Ambiente ha informado, a través de su perfil en la red social X, que la mencionada maniobra que se ha practicado durante la noche desde el pueblo hacia el incendio ha evitado una situación de riesgo para los habitantes, un total de diez vecinos.

En concreto, la gravedad del incendio ha bajado a 1 en la mañana de este domingo, después de que se declarase en nivel 2 a las 22.22 horas del sábado al suponer una "amenaza seria a poblaciones o bienes", momento en el que Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) decidió confinar a la decena de vecinos de Cela.

Este incendio, que lleva activo desde la noche del pasado miércoles 24 de junio originado por rayos, congrega en este momento a más de 25 medios, entre ellos técnicos, agentes medioambientales, celadores, cuadrillas terrestres, autobombas, bulldozer, ELIF, BRIF, helicópteros e hidroaviones, entre otros.

Además de este fuego, en la provincia de León hay cinco incendios activos, entre los que el de Congosto, originado el miércoles también por la tormenta eléctrica, se encuentra en IGR 1. El resto son los de Tejedo de Ancares, Burbia y Ribota de Sajambre. Además, los fuegos de San Vicente, Vega de Valcarce y Paradasolana, en la misma provincia, están estabilizados.