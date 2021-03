El presidente de Congo tiende la mano a la oposición tras su victoria ante las denuncias sobre irregularidades

MADRID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de República del Congo, Denis Sassou Nguesso, ha tendido la mano a la oposición tras lograr la reelección para un cuarto mandato, en medio de las denuncias sobre irregularidades y la petición de uno de ellos para repetir el proceso tras el fallecimiento por coronavirus del principal opositor, Guy-Brice Parfait Kolélas, un día después de la votación

"Vamos a trabajar juntos. Hace falta que todos nos digamos que, ante todo, se trata de Congo", ha dicho en unas declaraciones tras la confirmación de su victoria con más del 88 por ciento de los votos. "Creo que responderán a este llamamiento por el futuro de Congo, que es nuestro bien común", ha manifestado.

El mandatario ha rendido homenaje a Kolélas y ha dicho que sus "primeros pensamientos" están dirigidos a él. "Allá donde se encuentre, sabe que siempre le he considerado como a un hijo. Sus hermanos y hermanas lo saben también. Siguió su combate hasta el último aliento", ha destacado.

En este sentido, ha resaltado que Kolélas, hijo del ex primer ministro Bernard Kolélas, "buscó siempre el desarrollo del país y el bienestar del pueblo". "Había divergencias políticas y puede ser que ideológicas, pero la pérdida de este hijo me conmueve profundamente", ha agregado, según ha informado la agencia de noticias ADIAC.

Sassou Nguesso ha dado además las gracias a la población por su "fuerte movilización" en la campaña electoral y por haber acudido a votar "en un momento delicado de la historia" del país africano. "Con este sufragio, el pueblo en su mayoría ha respondido y ha dicho que tenemos la capacidad de reflutar nuestra economía e ir hacia el desarrollo", ha sostenido.

Así, ha reiterado sus promesas electorales sobre una mejora d ela situación económica y el desarrollo de la agricultura, en un intento por diversificar la economía, dependiente de las exportaciones de petróleo y afectada por la caída de los precios internacionales del crudo.

Por su parte, los candidatos opositores han denunciado una votación "calamitosa", mientras que observadores de la Unión Africana (UA) han apuntado a disfuncionalidades en la organización de las elecciones, tal y como ha recogido la emisora Radio France Internationale.

"No se pueden recopilar los resultados de todo Congo en un día", ha dicho el opositor Mathias Dzon, exministro de Finanzas de Sasso Nguesso y tercer candidato más votado con el 1,9 por ciento de las papeletas. "En la mayoría de los resultados se sigue el orden de presentación de candidatos en las papeletas, por lo que es algo preconcebido", ha denunciado.

En esta línea se ha expresado Jean-Jacques Yhombi-Opango, aliado de Kolélas, quien ha criticado la rapidez del recuento. "Me gustaría ver con qué material han podido hacerlo. Veo que avanza bien. Se nos dice que no hay un proceso biométrico y que no hay esa tecnología", ha argumentado.

"¿Cómo lo han hecho tan rápido? Estoy sorprendido. No es normal. Aún no han llegado todos los recuentos a Brazzaville. Es realmente muy sucio", ha afirmado, unas críticas rechazadas por Anatole Collinet Makosso, portavoz de la campaña del presidente, que ha apuntado a la desorganización de la oposición.

Makosso ha resaltado que "el Estado tiene sus canales de transmisión de información" y ha hecho hincapié en que "no es comparable con una persona que no sabe por qué medio lograr los resultados". "Si estuvieran mejor organizados, podrían tenerlos", ha zanjado.

UNAS ELECCIONES "VÁLIDAS"

Por otra parte, el presidente de la comisión electoral, Henri Bouka, sostuvo el lunes que la votación ha sido válida pese a la muerte de Kolélas dado a que su fallecimiento por coronavirus tuvo lugar después del cierre de los colegios electoral. El candidato murió en el avión que le trasladaba a Francia para recibir atención médica.

Sin embargo, la oposición tiene tres días para presentar sus recursos contra los resultados, algo que por el momento no ha anunciado que vaya a hacer. De confirmarse su victoria, Sassou Nguesso lograría un cuarto mandato de cinco años al frente del país africano.

El presidente, de 77 años, llegó al poder en 1979 y se mantuvo en el cargo hasta 1992, cuando fue derrotado en las urnas. Sin embargo, volvió a la Presidencia a raíz de las fuerzas insurgentes que él mismo encabezó en la guerra civil de 1997, sin que desde entonces haya dejado su posición.

Su última victoria electoral, en 2016, tuvo lugar tras una serie de reformas a la Constitución congoleña para que pudiera presentarse a un nuevo mandato. Las modificaciones incluyeron la eliminación de los límites de edad y de mandatos, que le hubieran impedido concurrir a las urnas.

Sin embargo, está previsto que el presidente obtenga cómodamente la reelección, dado que el principal partido opositor del país, la Unión Panafricanista para la Democracia Social (UPADS), anunció que boicotearía la votación, lo que podría allanar su camino hacia la victoria.

Al boicot se ha sumado el Consejo Nacional de los Republicanos (CNR), encabezado por el líder rebelde Frédéric Bintsamou, alias 'Pastor Ntoumi', quien se alzó en armas en 2016 tras la reelección de Sassou Nguesso y quien en esta ocasión, por contra, ha hecho un llamamiento a la calma antes de la cita con las urnas.