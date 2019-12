El Congreso de EEUU ve "desafortunada" la decisión de Trump de no participar en la próxima vista sobre el 'impeachment'

Publicado 03/12/2019 1:48:55 CET

MADRID, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Jerrold Nadler, ha tildado de "desafortunada" la decisión del presidente, Donald Trump, de no participar en la próxima vista sobre el proceso de destitución ('impeachment') en su contra.

"Anoche el presidente y su abogado rechazaron nuestra invitación para participar en la audiencia del miércoles. Su respuesta es desafortunada porque permitir que el presidente participe ha sido una de las prioridades de la Cámara desde el principio", ha aseverado Nadler, según ha informado la cadena de televisión CNN.

"El pueblo estadounidense merece transparencia", ha destacado el presidente de la comisión. "Si el presidente piensa que la llamada a Zelenski fue perfecta, entonces no tiene nada que ocultar y debería entregar los documentos solicitados por el Congreso", ha aseverado.

En este sentido, ha instado a Trump a permitir que los "testigos declaren en vez de tratar de bloquear sus comparecencias haciendo alusión a cuestiones de privilegio" y le ha pedido que "presente información que lo exculpe y que refute los claros indicios de que ha incurrido en un delito de abuso de poder".

En una misiva enviada al presidente de la Comisión, el abogado del presidente Pat Cipollone indicó el domingo que la Casa Blanca "no puede participar en una audiencia cuando los testigos todavía no han sido elegidos y mientras no se garantice que el presidente será sometido a un proceso justo".

Así, rechazó la participación de la Casa Blanca y acusó a Nadler de haber programado "sin duda a propósito" la audiencia, prevista para este miércoles, durante la visita del magnate neoyorquino a Londres para asistir a una reunión de la OTAN.

La Cámara de Representantes invitó la semana pasada al presidente norteamericano a participar en la vista del proceso de 'impeachment'. La Comisión Judicial publicó un comunicado en el que detallaba que la vista, la primera en este organismo de la Cámara de Representantes, tendrá lugar a las 10.00 horas (hora local) del 4 de diciembre.

El proceso preliminar de destitución o 'impeachment' contra Trump se basa en sus supuestas presiones a su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, para que ese país investigara a Hunter Biden, hijo del precandidato presidencial demócrata Joe Biden.