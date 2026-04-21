El Congreso, sin el PP, condena el "ataque" del diputado de Vox y pide endurecer el Reglamento

La Presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol (c), y el vicepresidente primero del Congreso de los Diputados, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis (i). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Mesa del Congreso ha aprobado este martes un acuerdo con el que condena el "ataque" a la Presidencia de la institución que la semana pasada acabó con la expulsión del Pleno del diputado de Vox José María Sánchez y sugiere la conveniencia de endurecer el Reglamento de la Cámara para dotarla de herramientas más eficaces para responder a este tipo de conflictos. El texto ha sido aprobado sólo por PSOE y Sumar, mientras que el PP ha votado en contra porque no se ha aceptado ninguna de sus sugerencias.

En concreto, el texto, aprobado a instancias de la presidenta de la Cámara, Francina Armengol, condena "en los más enérgicos términos", el "intento" de Sánchez García de "intimidar a una funcionaria" --a la que increpó junto al lugar que ocupa en el estrado donde se ubican los miembros de la Mesa en el hemiciclo-- y su "ataque" a la Presidencia, que en ese momento ocupaba el socialista Alfonso Rodríguez Gómez de Celis.

El acuerdo de la Mesa resalta que estos hechos "constituyen un grave cuestionamiento a la institución parlamentaria y a la democracia que representa" y recalca que este no fue un "hecho aislado" sino "un paso más" en una "táctica" que busca "socavar el funcionamiento del Parlamento a base de generar altercados" y "cuestionar la legitimidad de las instituciones democráticas" con "constantes intentos por alterar su "normal funcionamiento".

HABRÁ SANCIONES MÁS DURAS SI REINCIDE

Es más, censura que es "frecuente" que Sánchez García "profiera descalificaciones" a otro diputados y que es de los que más veces son llamados al orden tanto en Pleno como en comisión. "Los ataques al Parlamento, a su Reglamento o a su Presidencia no son casuales. Son el inicio de una coreografía que siempre acaba igual: con un ataque frontal a la democracia. De ahí que no quepa considerar que la actuación del señor Sánchez García sea una simple falta de educación o una mera vulneración de la cortesía parlamentaria", agrega.

En este contexto, la Mesa advierte al diputado de Vox de que conductas como esta "no serán toleradas" y en el futuro "serán respondidas con las actuaciones más enérgicas que permita la normativa vigente". El pasado martes se le aplicó el artículo 104 y ya no puedo volver al Pleno hasta que finalizó el miércoles, pero ahora se le avisa de que si reincide se le podría aplicar el artículo 106 del Reglamento, que permite suspender de la condición de diputado hasta un mes, aunque ese periodo se podría ampliar a propuesta de la Mesa.

Además, la Mesa llama a hacer una "reflexión profunda sobre la senda iniciada" porque, avisa, "ataques" como este "rara vez se producen de manera aislada, sino que suelen ser la antesala de auténticos ataques a la democracia y a las libertades de que disfruta la ciudadanía".

HAY QUE REBAJAR LA CRISPACIÓN

En este contexto, apela a todos los grupos a rebajar el "clima de crispación". Eso sí, PSOE y Sumar precisan que "no todos los integrantes del arco parlamentario son igualmente responsables de la situación" y que solo algunos partidos han hecho de "la crispación una herramienta política para deslegitimar las instituciones".

Y en concreto, la Mesa propone que los grupos estudien una posible mejora del Reglamento del Congreso "con el fin de que la Cámara disponga de una herramienta más eficaz para dar respuesta a las situaciones de conflictividad que se puedan producir en el curso de las sesiones parlamentarias" y que se analicen "las formas de mejorar la convivencia en el recinto parlamentario".

Desde el PP alegan que su intención era alcanzar un acuerdo sobre la base del texto que les había trasladado Armengol antes de la reunión de la Mesa. De hecho explican que presentaron una primera alternativa que recogía la propuesta socialista y la ampliaba para "reflejar mejor la realidad del Congreso" y que, como fue rechazada, presentaron una segunda propuesta que corrió la misma suerte.

EL PP QUERÍA DENUNCIAR EL BLOQUEO DE INICIATIVAS

En sus dos textos PP condenaba la actuación de Sánchez García y avalaba la censura y los avisos al diputados, pero también pretendía instar a la Presidencia del Congreso a desempeñar "una actuación firme" encaminada a "cumplir y a hacer cumplir" la Constitución y el Reglamento, utilizando las herramientas previstas en el mismo "para garantizar el respeto al orden y al decoro durante las sesiones y el respeto a los derechos fundamentales en el funcionamiento ordinario de la Cámara".

En su primer texto, los 'populares' mencionaban la sentencia del Tribunal Constitucional que cuestiona el bloqueo, mediante la constante ampliación del plazo de enmiendas, de la tramitación de proyectos de ley derivados de decretos ley. El PP denuncia que este comportamiento es una constante y por eso pretendía incluir un llamamiento a evitar "que se vuelvan a vulnerar los derechos democráticos fundamentales de participación política mediante el sistemático bloqueo de iniciativas legislativas".

En declaraciones a la prensa, Armengol ha lamentado la negativa del PP a apoyar su propuesta en la Mesa y que, ya en la Junta de Portavoces, también haya coincidido con Vox en rechazar su idea de reformar el Reglamento. Por contra, según ha explicado, esa sugerencia ha sido bien recibida por el resto del arco parlamentario por lo que dado por hecho que irá avanzando "pasito a pasito" en esa línea.

Por lo pronto el PSOE ya está decidido a impulsar esa reforma del Reglamento porque le gustaría que la sanción para Sánchez García hubiera sido mayor y la presidenta no está teniendo "éxito" en sus intentos de convencer a los grupos de que rebajen la crispación. Así lo ha explicado el portavoz socialista, Patxi López, quien ha criticado que el PP haya puesto "peros" al texto y haya intentado "debilitar la verdad" de lo sucedido. "Las cosas fueron como fueron y las sanciones se las merecía quien se la merecía", ha zanjado.

El Congreso ya tiene en tramitación una reforma del Reglamento, presentada precisamente por el PSOE para regular los lobbies, que ya incluye un cátalogo de sanciones a diputados. Pero, aunque los grupos presentaron ya sus enmiendas, el texto no acaba de arrancar.

VOX DENUNCIA "DOBLE RASERO"

Por parte de Sumar, el secretario primero de la Mesa, Gerardo Pisarello, considera "evidente" que había que "repudiar" la actitud de un diputado, que además es juez, que ya fue expulsado la pasada legislatura por llamar "bruja" a una diputada y que acostumbra a tener comportamientos "totalmente inadmisibles" y "faltas de respeto ostensibles".

Pisarello ha lamentado que el PP haya "encontrado excusas" para no sumarse a la condena y se ha declarado "muy a favor" de estudiar reformas en el Reglamento para poder afrontar esas actuaciones, "que no tienen tanto que ver con la libertad de expresión, sino con actos, incluso físicos, de desobediencia a las autoridades de la Mesa o de intimidación física".

"Lo que no puede ser es que la regla sea solamente para uno y no para otro y que se aplique un doble rasero", se ha quejado la portavoz de Vox, Pepa Rodríguez de Millán, incidiendo en que nadie ha "apercibido públicamente" al diputado de ERC Jordi Salvador al que Sánchez García acusa de haberle llamado "asesino, criminal e ignorante" provocando así su reacción de pasado martes. "La Presidencia tiene que ejercer su autoridad y poner orden porque en el Congreso se "insulta sistemáticamente a Vox de forma gratuita", ha concluido.