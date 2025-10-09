El Congreso revoca el permiso para un acto de grupos católicos que incluía al promotor del Rosario de Ferraz

MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Mesa del Congreso, con los votos del PSOE y de Sumar, ha revocado la autorización que había concedido para celebrar el próximo lunes en dependencias parlamentarias un acto organizado por grupos católicos que incluía la participación del obispo emérito de Alcalá de Henares, Juan Antonio Reig Plá; el impulsor del Rosario de Ferraz, José Andrés Calderón; y la concejala de Vox en el Ayuntamiento de Madrid que promovió la moción sobre el supuesto síndrome postaborto, Carla Toscano.

Según informó Europa Press el pasado martes, el acto llevaba por título 'Lo que aporta la fe católica a España y a Europa' y estaba organizado por la Fundación Enraizados, que aboga por recuperar las raíces cristianas para la vida pública.

"Vivimos un tiempo en el que los fundamentos espirituales y culturales, que dieron forma a España y a Europa, parecen diluirse bajo el peso de la ideología. Sin embargo, recuperar nuestras raíces cristianas para la vida pública, no es un ejercicio de nostalgia, sino una urgencia para afrontar los retos sociales, culturales y políticos de hoy --sostiene el presidente de la Fundación, José Castro Velarde--. Recuperar ese espacio perdido, reencontrarse en los principios y valores que algunos se empeñan en destruir, es apostar por un futuro más sólido y esperanzador".

A su juicio, "la fe católica no es un vestigio del pasado sino un motor que ha inspirado instituciones durante siglos, generando unidad y abriendo caminos de compromiso en favor del bien común".

El encuentro se iba a estructurar en dos paneles, uno bajo el título 'Una fe que construye: El origen de España y Europa', en el que se contaba con el administrador civil del Estado Javier Montero Casado de Amezua, colaborador de la Fundación Francisco Franco, y con el obispo emérito de la Diócesis de Alcalá de Henares.

Y un segundo panel, sobre el tema 'Una fe que construye: Futuro y Compromiso', en el que estaba programada la presencia del escritor y columnista de El Debate, Enrique García-Máiquez; el promotor del Rosario de Ferraz que se organiza recurrentemente contra el PSOE, el abogado José Andrés Calderón; y la concejala Carla Toscano, acompañados de José Jarque Sainz, de la productora Terra Ignota.

CON LA CRUZ DEL VALLE DE LOS CAÍDOS

Pero este jueves, la Mesa del Congreso ha cancelado la autorización del acto al considerar que "el promotor ha ocultado información relevante", ya que se ha visto que el foro se promociona con una imagen de la cruz del Valle de los Caídos, "que se podrían entender como apología del franquismo", y al considerar que "podrían proferirse expresiones que atentan contra los valores constitucionales".

Así las cosas, el PSOE y Sumar, con la abstención del PP, han optado por anular su permiso al considerar ahora que el acto "resulta contrario a las directrices que guían la autorización de actos en sede parlamentaria", indicaron a Europa Press fuentes de la Cámara.