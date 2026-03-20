El Consejo de Ministros se retrasa al negarse los ministros de Sumar a dejar fuera la moratoria de alquiler del decreto

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, a su salida de una sesión plenaria en el Senado, a 17 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros extraordinario para abordar el decreto anticrisis por la guerra de Irán no ha empezado a las 09.30 horas como estaba previsto ante la negativa de los miembros de Sumar a que dé comienzo si se deja fuera la prórroga de los contratos de alquiler y medidas de control a los márgenes empresariales.

Fuentes del socio minoritario de la coalición han explicado a Europa Press que el Consejo no había empezado y que se estaba negociando para tratar de incluir estas dos iniciativas en el texto.

Está previsto que a su conclusión comparezca el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para presentar el paquete de medidas aprobado, en el que destaca una rebaja del IVA de los carburantes al 10 por ciento y otras rebajas fiscales en electricidad.

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