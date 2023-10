El Constitucional de Georgia resuelve que la presidenta Zurabishvili violó la Constitución con sus viajes al extranjero

Archivo - FILED - 07 October 2019, Georgia, Tiflis: Salome Zurabishvili, President of Georgia, speaks during a press conference with Germany's President Steinmeier. Photo: Bernd von Jutrczenka/dpa

"El futuro europeo y la democracia han sido asesinados de un tiro", lamenta la presidenta de Georgia



El Tribunal Constitucional de Georgia ha afirmado este lunes que la presidenta Salomé Zurabishvili violó la Carta Magna georgiana al viajar a finales de agosto y principios de septiembre a países de la Unión Europea sin contar con el visto bueno del Gobierno.

La mandataria georgiana representó entonces las políticas de exteriores del país, a pesar de que la Constitución detalla que estos poderes recaen sobre el Ejecutivo. En todo caso, el Gobierno podría permitir al jefe de Estado estas competencias, algo que no sucedió.

"Durante visitas de trabajo al extranjero, se ejercieron poderes de representación en el ámbito de la política exterior sin el consentimiento del Gobierno, violando así la Constitución", ha afirmado el presidente del Constitucional, Merab Tuvara.

La resolución del Tribunal Constitucional ha salido adelante con el voto favorable de seis de los nueve magistrados. El presidente del órgano ha confirmado que en el documento definitivo se recogerá también la opinión desfavorable de los otros tres jueces.

Con esta decisión, el Constitucional ha dado su visto bueno a un juicio político contra la presidenta georgiana, un proceso ya iniciado en septiembre por el partido de gobierno, Sueño Georgiano, recoge el portal de noticias Civil.

Ahora el Parlamento de Georgia podrá someter a Zurabishvili a un juicio político que deberá reunir al menos cien de los 150 escaños que componen la Cámara. Sueño Georgiano y su socio de Gobierno cuenta con 83 diputados, y la votación puede celebrarse incluso esta semana.

En este sentido, la presidenta Zurabishvili ha asegurado que no se ha planteado dimitir del cargo, a la par que ha denunciado que la decisión del Constitucional asesta un duro golpe no solo a las aspiraciones europeístas de Georgia, sino también a la democracia.

"No voy a ninguna parte. No dimitiré (...) Hoy, el futuro europeo y la democracia han sido asesinados de un tiro. En un país donde no hay equilibrio de poderes, ese país no puede ser considerado un país democrático", ha afirmado, según recoge 'Resonance Daily'.