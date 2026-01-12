La convocatoria de becas 2026–2027 de Fundación Carolina abre con 736 becas en todas las áreas de conocimiento

undación Carolina abre su convocatoria de becas para el curso 2026-2027 - Cedida

MADRID, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Carolina abre la 26ª convocatoria de su programa de becas para el curso académico 2026–2027, que oferta un total de 736 becas en todas las áreas de conocimiento. Estas ayudas se distribuyen en distintas modalidades y abarcan 203 programas académicos, manteniendo un enfoque alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y priorizando aquellas áreas y especializaciones que contribuyen de forma significativa al bienestar y al progreso de la región iberoamericana.

En esta edición, la convocatoria incluye 228 becas de posgrado, 120 becas de doctorado y estancias cortas posdoctorales, 114 renovaciones de becas de doctorado, 24 becas de movilidad de profesorado y 250 becas de estudios institucionales. El número total de ayudas se mantiene en línea con convocatorias anteriores, garantizando el equilibrio presupuestario y la sostenibilidad del programa.

Entre los aspectos más relevantes de esta convocatoria destaca el apoyo continuado a las becas de investigación, así como la continuidad del programa de movilidad bidireccional de estancias con el CSIC, que refuerza la cooperación académica e investigadora. Asimismo, se subraya la especial relevancia de la oferta de becas dirigidas a mujeres en áreas STEM, en línea con el compromiso institucional con la igualdad de oportunidades.

De igual modo, merece una mención especial el programa de becas dirigido a personas defensoras de derechos humanos, puesto en marcha en 2025 en colaboración con la AECID, que se consolida como una iniciativa clave dentro de la convocatoria.

PLAZOS DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

El plazo de presentación de solicitudes para las becas de posgrado y estudios institucionales estará abierto del 12 de enero al 2 de marzo de 2026, con la excepción del programa de la Escuela Complutense de Verano (ECV), cuyo plazo finalizará el 18 de febrero de 2026.

Por su parte, las solicitudes correspondientes a becas de doctorado, estancias cortas y programas de movilidad podrán presentarse del 12 de enero al 9 de abril de 2026.

Las personas interesadas en solicitar una beca deberán acceder a la página web de la Fundación Carolina y seguir los pasos indicados en el apartado de la convocatoria, donde se detalla toda la información sobre requisitos, documentación y procedimiento de solicitud.