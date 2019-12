COP25.- Bachelet pide que los jóvenes participen en las decisiones: "Han estado a la vanguardia de esta lucha pacífica"

Publicado 09/12/2019 15:25:15 CET

MADRID, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha defendido que los jóvenes "tienen el derecho" de participar en la toma de decisiones que afectan al cambio climático.

"Los jóvenes han estado a la vanguardia de esta lucha de una manera pacífica, superando obstáculos. La lucha por la acción climática urgente es una lucha por los Derechos Humanos", ha señalado este lunes Bachelet durante un acto enmarcado en la Cumbre del Clima (COP25) en Ifema (Madrid), en el que se había anunciado la presencia de la joven activista Greta Thunberg, que finalmente no ha participado.

En este sentido, ha destacado que muchos jóvenes "están enfadados" porque los gobiernos "no han actuado", a pesar de que el cambio climático "está en marcha y ya ha destruido vidas". "No hay país que se salve de sus impactos, no podemos negarlo", ha sentenciado.

Sin embargo, la expresidenta de Chile ha manifestado que está "muy contenta" de ver a los jóvenes ejerciendo su derecho a expresarse "en las calles y en los parlamentos", por lo que ha pedido que "se tomen acciones reales" por ellos. "Nuestro futuro y su futuro está en juego", ha dicho.

La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha asegurado que trabajarán "más" con las empresas y con los Estados "para garantizar que todos los agentes adopten los Derechos Humanos en sus operaciones" y que seguirán trabajando por "tener una transición justa hacia una economía verde".