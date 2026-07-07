La coportavoz de Comuns se solidariza con Meloni y muestra "asco y repulsión" por los comentarios de Trump

Archivo - La diputada de Sumar Aina Vidal durante una rueda de prensa, en el Congreso de los Diputados, a 5 de mayo de 2025, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La coportavoz de los Comuns y portavoz adjunta de Sumar en el Congreso, Aina Vidal, se ha solidarizado este martes con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, pese a su distancia ideológica y ha manifestado el "asco" y la "repulsión" que le producen los comentarios contra ella del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"No soy sospechosa, precisamente, de cercanía en este caso a Giorgia Meloni. Dicho esto, como mujer, no puedo más que expresar el asco que me produce la forma que tiene Trump, no solo de tratarla a ella, sino de relacionarse con cualquier mujer mandataria o no mandataria", ha enfatizado este martes durante una rueda de prensa en la Cámara Baja.

Este lunes y en vísperas de la Cumbre de la OTAN en Turquía, el mandatario estadounidense publicó una imagen de la primera ministra italiana en su red social Truth Social mirándole bajo el texto "Se necesita una orden de alejamiento".

"REPUGNANTE SER"

Vidal ha desgranado que uno toma conciencia de que "hasta qué punto puede ser repulsivo y repugnante ese ser cuando ve cómo trata a Giorgia Meloni o, si ir más lejos, también a Angela Merkel en su momento". "Es una práctica repetida, habitual", ha denunciado.

De hecho, ha instado a imaginar que si Trump trata así delante de las cámaras a mandatarias internacionales, qué hará con mujeres sin exposición pública, aunque ha añadido que puede hacerse una idea a través del contenido de los archivos del caso 'Epstein'.

Finalmente, ha criticado que el mandatario norteamericano actúe como si fuera "el rey del mambo", usando absolutamente todo como si fueran "cosas a su merced", y que espera que esta se la "primera vez y última" que expresa su solidaridad con Meloni.