Corea.- AMP.- Corea del Norte critica las maniobras de EEUU y Corea del Sur a pesar de la reducción anunciada por Trump

Archivo - Imagen de archivo de banderas de Corea del Norte. - Europa Press/Contacto/Stanislav Varivoda - Archivo

MADRID, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Corea del Norte han criticado este miércoles las maniobras militares conjuntas de Estados Unidos con Corea del Sur a pesar de la reducción "sustancial" anunciada a principios de esta semana por el presidente estadounidense, Donald Trump, y al considerar que se trata de una amenaza para la seguridad en la región.

Las maniobras, conocidas como 'Escudo de la Libertad Ulchi', tendrán una duración de once días y suponen una "amenaza inmediata y manifiesta" para Corea del Norte dado que "exacerban las tensiones en la península y la encaminan hacia la guerra", han alertado, según informaciones de la agencia de noticia estatal KCNA.

En este sentido, han advertido de que estos ejercicios se centran "cada vez más" en "mejorar la capacidad de los aliados para librar una guerra real e incorporar tecnologías como la inteligencia artificial, el uso de drones y capacidades cibernéticas". Por ello, Pyongyang ha afirmado que ejercerá su derecho a la "legítima defensa" para "neutralizar por completo" lo que ha denominado como "amenazas militares".

Kim Yo Jong, la influyente hermana del líder norcoreano Kim Jong Un, ha descartado comentar la reducción de los ejercicios militares anunciada por Trump, alegando que a Pyongyang les "resulta completamente irrelevante".

"El hecho de que se reduzca la escala o la duración del entrenamiento no cambia la naturaleza de los ejercicios militares, que son provocadores y agresivos", ha agregado en una nota difundida a través de la KCNA, donde ha recordado que Seúl y Washington han realizado este tipo de ejercicios "solo este año" desde febrero hasta julio.

La subdirectora de departamento del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea (PTC) ha restado así importancia al anuncio de Trump al considerar que dicha reducción "compensa" las maniobras ya realizadas en 2026.

"Si la parte estadounidense calcula que las medidas que ha tomado en esta ocasión son una especie de 'medidas de buena voluntad', no obtendrá la respuesta que desea", ha asegurado.

Kim ha dicho además desconocer las comunicaciones entre su hermano y el presidente estadounidense: "La relación entre los dos líderes es excelente. Todo el mundo lo sabe, y no me parece nada particularmente sorprendente", ha declarado, antes de reiterar que, pese a ello, "la política hostil de Estados Unidos hacia Corea del Norte no ha cambiado".

Sus críticas llegan tan solo días después de que el presidente estadounidense ordenara la reducción de la participación de Estados Unidos en estas maniobras, habida cuenta de su buena relación con Kim Jong Un. Desde Seúl, el presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, también ha dicho buscar un acercamiento diplomático con Kim para reducir la tensión en la zona.

Corea del Sur y Estados Unidos siguen realizando ejercicios anuales destinados a fortalecer sus capacidades de defensa conjunta. El último de ellos comenzó el lunes con la participación de miles de soldados de ambos países.

Seúl ejerce el control operativo de sus Fuerzas Armadas en tiempos de paz desde 1994. En cambio, en caso de conflicto armado a gran escala en la península de Corea, las tropas surcoreanas y las estadounidenses se integrarían en un mando conjunto gestionado por Washington, el Mando de Fuerzas Combinadas.

Se trata de un legado de la Guerra de Corea mediante el cual Seúl cedía a un mando de la ONU entonces liderado por Washington el mando operativo durante el conflicto. A finales de la década de los 70, fue transferido al Mando Conjunto de Fuerzas de Corea del Sur y Estados Unidos.

Esta transferencia total del mando de sus Fuerzas Armadas pasa por que Corea del Sur cumpla una serie de condiciones, principalmente de índole operativo y tecnológico, como puede ser el desarrollo de sistemas de defensa antimisiles.