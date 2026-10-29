Corea del Norte dispara una decena de misiles balísticos hacia el mar de Japón

Archivo - January 7, 2025, Seoul, South Korea: A 24-hour Yonhap news TV broadcast at Seoul Railway Station showing a news broadcast with shows the launch of a hypersonic missile at an undisclosed location in North Korea. North Korea said January 9 it has - Kim Jae-Hwan / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas Armadas de Corea del Norte han lanzado este jueves una decena de misiles balísticos de corto alcance hacia el mar del Japón (también conocido como mar del Este), en una nueva demostración de fuerza que se produce apenas seis días después de que Seúl propusiera la celebración de conversaciones militares bilaterales para prevenir choques fronterizos.

Según ha informado el Estado Mayor Conjunto (JCS, por sus siglas en inglés) de Corea del Sur, citado por la agencia de noticias Yonhap, los proyectiles fueron detectados en torno a las 12.30 horas (hora local) tras ser disparados desde las inmediaciones de la ciudad costera de Wonsan. Las autoridades militares surcoreanas, en estrecha cooperación con los servicios de inteligencia de Estados Unidos y Japón, han reforzado la vigilancia ante la posibilidad de nuevos lanzamientos.

El Estado Mayor Conjunto surcoreano ha precisado que los proyectiles han recorrido una distancia aproximada de 250 kilómetros, si bien no ha revelado las características técnicas exactas de los misiles, que continúan bajo estudio por parte de Corea del Sur y Estados Unidos. Ambos países mantienen abiertas labores de evaluación para determinar sus especificaciones.

De acuerdo con el mismo organismo, Seúl y Washington habían seguido de cerca los preparativos del lanzamiento desde sus primeras fases, lo que ha permitido detectar y rastrear los proyectiles inmediatamente después de su salida. El Ejército de Corea del Sur ha asegurado que, en el marco de la cooperación militar con Estados Unidos, mantiene una estrecha vigilancia sobre los movimientos de Pyongyang y está preparado para responder ante cualquier acción hostil. En este sentido, ha subrayado que conserva la capacidad de ofrecer una respuesta "abrumadora a cualquier provocación".

Por su parte, a la espera de completar las comprobaciones junto a las autoridades estadounidenses y surcoreanas, el Ministerio de Defensa de Japón ha indicado que uno de los proyectiles cayó cerca de la costa oriental de la península de Corea y ha precisado que, por el momento, no hay constancia de que el artefacto haya penetrado en territorio nipón o en su zona económica exclusiva (ZEE).

Por su parte, el Gobierno de Japón también ha reaccionado de a la nueva escalada militar. A través de un comunicado emitido por la oficina de la primera ministra, Sanae Takaichi, Tokio ha asegurado que destinará "todos sus esfuerzos a la recopilación y el análisis de información" para garantizar a la ciudadanía una respuesta precisa y a tiempo real.

Asimismo, el Ejecutivo japonés ha ordenado intensificar la recopilación y el análisis de datos, trasladar a la población información "rápida y precisa" y comprobar exhaustivamente las condiciones de seguridad de aviones y buques; al tiempo que ha instado a adoptar todas las medidas necesarias para hacer frente a posibles acontecimientos imprevistos.

El Ejecutivo nipón ha activado ha convocado además al equipo de respuesta de emergencia para examinar las actuaciones adicionales a por ponerse en marcha ante este nuevo lanzamiento. En paralelo, el ministro de Defensa japonés ha ordenado reforzar el intercambio de información con Estados Unidos, Corea del Sur y otros socios, así como mantener una vigilancia y un estado de alerta máximos ante cualquier eventualidad.

El titular de Defensa nipón ha advertido de que la sucesión de lanzamientos de misiles balísticos por parte de Corea del Norte constituye una amenaza para la seguridad de Japón, de los países de su entorno y del conjunto de la comunidad internacional. Ante esta situación, reiterando su compromiso de proteger la vida y los bienes de la población.

Las autoridades japonesas han añadido que continuarán difundiendo cualquier novedad relevante tan pronto como dispongan de datos que puedan hacerse públicos. Mientras prosiguen las comprobaciones técnicas y el intercambio de información entre los países implicados, Tokio mantendrá activos sus dispositivos de vigilancia y prevención para responder a posibles contingencias.

Este ensayo armamentístico constituye el decimoséptimo lanzamiento de misiles balísticos llevado a cabo por el régimen norcoreano en lo que va de año, y coincide, además, con el silencio de Pyongyang ante la oferta formal presentada en septiembre por el Ministerio de Defensa surcoreano.

Seúl había propuesto a las autoridades norcoreanas retomar los contactos militares para delimitar con precisión la línea de demarcación en la zona desmilitarizada, restablecer las líneas de comunicación militar y pactar medidas de prevención contra incidentes accidentales, a raíz de un incidente en el que un soldado surcoreano resultó herido por la explosión de una mina terrestre al sur de la línea divisoria.