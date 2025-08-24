Corea.- AMP.- La Fiscalía de Corea del Sur pide una orden de arresto contra el ex primer ministro Han Duck Soo

Archivo - May 1, 2025, Seoul, South Korea: A Man look at a 24-hour Yonhap news TV broadcast at Seoul Railway Station showing a news broadcast with shows acting South Korean President and Prime Minister Han Duck-soo delivers an address to the public at the - Europa Press/Contacto/Kim Jae-Hwan - Archivo

MADRID 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

El equipo especial de fiscales ha pedido una orden de arresto contra el ex primer ministro surcoreano y expresidente en funciones del país, Han Duck Soo, por su implicación en la fallida ley marcial declarada a finales del año pasado por el expresidente Yoon Suk Yeol que arrastró al país a la mayor crisis política de su historia reciente.

El fiscal especial Cho Eun Suk ha presentado la solicitud tras considerar que el ex primer ministro -- quien llegó a asumir la presidencia temporal del país entre el 24 de marzo y el 1 de mayo, en plenos procedimientos contra el ahora destituido expresidente -- facilitó los esfuerzos de Yoon por imponer el decreto de la ley marcial el 3 de diciembre del año pasado, informa la agencia oficial de noticias surcoreana Yonhap.

La Fiscalía ha acusado formalmente al ex primer ministro de "complicidad con un líder de una rebelión, perjurio, creación de documentos oficiales falsos, daño de documentos oficiales, violación de la Ley de Gestión de Registros Presidenciales y uso de documentos oficiales falsos".

Además, el equipo especial de la Fiscalía ha constatado que el ex primer ministro incumplió sus funciones básicas al entender que, incluso sin disposiciones explícitas en la Constitución, tiene el deber legítimo de controlar el abuso de poder por parte del presidente.

"El primer ministro", ha recalcado la fiscal adjunta Park Ji Young, "es la principal institución estatal que asiste en el deber de proteger la Constitución y también es el vicepresidente del Consejo de Estado, un órgano constitucional que puede supervisar y controlar de antemano el ejercicio arbitrario del poder por parte del presidente".

Además, la Fiscalía entiende que el ex primer ministro cometió una catarata de irregularidades durante las horas de la declaración, primero, al convocar una reunión del gabinete antes de que se declarara la ley marcial "para crear la apariencia de legalidad en cuestiones de procedimiento" con la única preocupación de alcanzar un quórum mínimo de participación de 11 miembros.

El ex primer ministro también está acusado de redactar y descartar una declaración posterior a la ley marcial para "corregir errores legales en la declaración original", redactada por el exjefe de gabinete del presidente Kang Ki Gu y exministro de Defensa Nacional Kim Yong Hyun, y posteriormente destruida.

También existe una acusación de perjurio ante el Tribunal Constitucional y la Asamblea Nacional, alegando que "desconocía la declaración de la ley marcial". Sin embargo, Han acabó reconociendo en la investigación posterior que sí estaba al tanto de la misma.

El 24 del mes pasado, el equipo especial de la Fiscalía allanó la residencia del ex primer ministro Han y su residencia oficial, confiscando material relevante. Antes y después del allanamiento, citaron al ex primer ministro Han en tres ocasiones para revisar todas las acusaciones.

La solicitud de la orden de arresto incluye detalles del delito y los motivos de la detención a lo largo de sus 54 páginas. Entre los motivos mencionados se incluyen la gravedad del delito, el riesgo de destrucción de pruebas y fuga, así como el riesgo de reincidencia.