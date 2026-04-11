Lee critica acciones de Israel contra palestinos y las compara con la "esclavitud sexual" de Japón en Corea

MADRID, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, ha criticado este viernes a Israel por sus acciones contra palestinos, tras hacerse eco de un vídeo de 2024 en el que militares israelíes supuestamente lanzan desde el tejado de un edificio el cadáver de una persona abatida, y lo ha comparado con la "esclavitud sexual" durante la ocupación japonesa de Corea.

En un primer mensaje en redes sociales, el mandatario asiático ha comparado estas acciones a las agresiones sexuales masivas de Japón durante la invasión de Corea y la "masacre de judíos" durante la Segunda Guerra Mundial. "No hay ninguna diferencia entre esto y la cuestión de la esclavitud sexual impuesta por los japoneses durante la guerra, la masacre de judíos o los asesinatos cometidos durante la guerra", ha indicado.

En otro comentario posterior, Lee ha matizado que el vídeo es de septiembre de 2024 y provocó las quejas de Estados Unidos mientras que Israel lanzó una investigación sobre el incidente. "En cualquier circunstancia, debe respetarse el Derecho Internacional Humanitario, y la dignidad humana debe protegerse como un valor innegociable y de máxima prioridad", ha afirmado, para añadir que en cualquier parte los Derechos Humanos "siguen siendo el último baluarte" y "un valor que no puede intercambiarse por nada".

El mandatario surcoreano ha aclarado que en el vídeo del que se hace eco las personas ya no están vivas, aunque ha recordado que se trata en todo caso de una violación del Derecho Internacional.

"Las numerosas tragedias a lo largo de la historia nos han enseñado que el valor de los Derechos Humanos es el más alto y esencial de todos", ha añadido, para recalcar que no se debe repetir "las dolorosas lecciones" de la historia "escritas en el sufrimiento mediante nuevos ciclos de hechos horribles". "Solo así la Humanidad podrá avanzar hacia un futuro de reconciliación y cooperación en el que todos puedan coexistir", ha defendido.

Las imágenes de las que se ha hecho eco el presidente han sido difundidas por una cuenta desconcida y de la que no consta verificación. En cambio, un vídeo verificado por la cadena Al Yazira, entre otros medios, y diunfido en la misma fecha, muestra a militares israelíes arrojando cuerpos desde un tejado tras una operación en Qabatiya, en Cisjordania, donde murieron al menos siete palestinos. En particular, se puede observar a los soldados pateando los cadáveres hasta caer al suelo.

Horas después, el Ministerio de Exteriores israelí ha condenado unas "inaceptables" declaraciones y ha criticado las comparaciones realizadas por Lee, así como su ocasión, al considerar que han "trivializado" la masacre de judíos en vísperas del Día de Conmemoración del Holocausto en Israel.

En un comunicado difundido en redes sociales, la cartera ha afeado al presidente surcoreano se haya eco de unos hechos citando "una cuenta falsa que los presentó erróneamente como un evento actual" y le ha recordado que "siempre es mejor verificar la información antes de publicar".

"Esta cuenta es conocida por difundir desinformación y falsedades antiisraelíes sobre Israel", ha señalado, al tiempo que ha asegurado que los hechos denunciados en ese momento respondían a una "operación antiterrorista, en un momento en que los soldados israelíes enfrentaban amenazas directas e inmediatas contra sus vidas" y que fueron investigados "exhaustivamente y abordados hace dos años".