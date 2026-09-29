Corea.- AMP.-El presidente de Corea del Sur exige investigar la explosión en la Zona Desmilitarizada y promete "medidas"

September 24, 2026, Mexico City, Cdmx, Mexico: At Mexico's National Palace, President CLAUDIA SHEIMBAUM welcomes South Korean President LEE JAE-MYUNG; this three-day official visit marks the first time a South Korean leader has been in the country in sixt - Josue Perez / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, ha ordenado este martes llevar a cabo una investigación "exhaustiva" sobre la explosión en la Zona Desmilitarizada (DMZ) que dejó tres soldados surcoreanos heridos la semana pasada, advirtiendo de que su Gobierno tomará "las medidas necesarias" en función de los resultados.

Las declaraciones del mandatario durante una reunión de su gabinete se producen un día después de que el Ejército surcoreano anunciara en sus hallazgos preliminares que la deflagración fue presumiblemente causada por minas norcoreanas.

El incidente tuvo lugar durante una operación para despejar el terreno de cara a una inspección conjunta con el Mando de Naciones Unidas, cuyo objetivo era verificar las sospechas de Seúl sobre la colocación ilegal de explosivos fronterizos por parte de Pyongyang, en violación del armisticio de 1953.

En este sentido, la citada agencia recoge que Lee ha instado a las autoridades militares a "revelar la verdad de manera transparente" mediante una pesquisa rápida y en estrecha cooperación con la ONU, según ha informado la agencia de noticias surcoreana Yonhap.

Asimismo, tras trasladar su apoyo a los militares heridos y a sus familias, el presidente ha pedido evitar la difusión de "teorías de conspiración infundadas" sobre el suceso, haciendo un llamamiento a la unidad sin fisuras entre el Gobierno y la oposición cuando se trata de la seguridad nacional.

Finalmente, Lee ha aprovechado para subrayar la importancia de construir un sistema de defensa "autosuficiente" basado en armamento avanzado. Para cumplir con este objetivo disuasorio, Lee ha pedido acelerar los esfuerzos nacionales destinados a la construcción de submarinos de propulsión nuclear y misiles hipersónicos.

VIOLACIÓN DEL ARMISTICIO

Por su parte, el ministro de Defensa del país, Kang Shin Chul, ha asegurado que estas acciones constituyen una "violación del armisticio" que puso fin a la guerra de Corea, que tuvo lugar entre 1950 y 1953 y que terminó sin un tratado de paz entre las partes.

En una serie de declaraciones ante la Comisión de Defensa del Parlamento surcoreano, Kang ha insistido en que todo apunta a que fueron minas colocadas por las fuerzas norcoreanas la "causa más probable" detrás de la explosión del 21 de septiembre.

"Esto es una clara violación del acuerdo de armisticio y una provocación flagrante por parte de Corea del Norte", ha lamentado, al tiempo que ha dado por "roto" el acuerdo. "La responsabilidad recae sobre Corea del Norte, por lo que tomaremos las medidas correspondientes en caso de que esto se confirme", ha sostenido.

Las fuerzas surcoreanas han alertado en el pasado de la posibilidad de que las tropas norcoreanas estén colocando minas antipersona al sur de esta franja, que abarca unos 4 kilómetros de ancho y 250 kilómetros de largo.

Este incidente constituye la primera gran explosión detectada en el área desde 2015, cuando un militar surcoreano perdió las dos extremidades inferiores durante una misión tras una explosión.