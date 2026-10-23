Corea.-AMP.- Seúl apunta que Pyongyang habría desplegado cerca de un millón de minas en zona desmilitarizada desde 2024

May 1, 2025, Copenhagen, Denmark: The national flag of the Democratic People's Republic of Korea (North Korea) seen duringÂ the celebration of International Workers' Day, also calledÂ Labour Day in FA¦lledparken. - Kristian Tuxen Ladegaard Berg / Zuma Press / Europ

MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Corea del Norte habría colocado alrededor de 960.000 minas terrestres en la Zona Desmilitarizada (DMZ) que separa las dos Coreas desde 2024, según estimaciones trasladadas por las Fuerzas Armadas a la Asamblea Nacional surcoreana. El despliegue, que se habría producido principalmente durante los dos últimos años, forma parte de una serie de actuaciones destinadas a reforzar las posiciones militares en la frontera.

La información, conocida a través de las oficinas de varios diputados pertenecientes a los comités de Inteligencia y de Defensa Nacional del Parlamento surcoreano, apunta a que el volumen total de minas enterradas en la zona, incluidas las trasladadas con anterioridad, podría alcanzar los dos millones.

Esta estimación coincide con la cifra mencionada por el ministro de Unificación surcoreano, Jeong Dong Young, durante una sesión de control parlamentario celebrada a comienzos de este mes en la que el responsable gubernamental aludió ya a la presencia de "dos millones" de minas terrestres en la DMZ, según declaraciones recogidas por la agencia de noticias Yonhap.

De confirmarse los cálculos militares, aproximadamente la mitad de los artefactos desplegados en este territorio habrían sido colocados desde 2024, lo que reflejaría la intensificación de las medidas de seguridad adoptadas por Pyongyang a los largo de la frontera.

REFUERZO DE LAS POSICIONES FRONTERIZAS

El minado del terreno se enmarca en una campaña de fortificación de la Línea de Demarcación Militar (MDL), impulsada por las autoridades norcoreanas en un contexto de deterioro de las relaciones entre ambos países.

Desde abril de 2024, Pyongyang ha intensificado estas actuaciones después de definir oficialmente las relaciones entre las dos Coreas con las de "dos estados hostiles", una posición que se ha traducido en nuevas medidas para dificultar las comunicaciones y los movimientos a través de la frontera.

A la instalación de las minas se suman la eliminación de terrenos y la creación de zonas despejadas, la construcción de barreras, la apertura de carreteras de uso táctico y la colocación de alambradas.

Las operaciones militares desarrolladas a lo largo de la línea del armisticio han estado acompañadas de incidentes con consecuencias para las tropas. Entre ellos, los informes de Seúl destacan el episodio del pasado día 21 de septiembre, cuando se registró la explosión de una mina norcoreana en un área situada al sur de la Línea de Defensa Multilateral que provocó heridas graves a un soldado surcoreano.

AUMENTA EL RIESGO DE ENFRENTAMIENTOS

La intensificación de las obras y operaciones fronterizas ha incrementado también el riesgo de enfrentamientos, después de que efectivos norcoreanos hayan cruzado repetidamente la Línea de Demarcación Militar durante sus actividades en la zona.

Ante estas incursiones, el Ejército de Corea del Sur ha mantenido sus medidas de respuesta, que incluyen avisos por megafonía y disparos de advertencia dirigidos a las unidades norcoreanas que atraviesan la línea fronteriza, y ha aseverado en reiteradas ocasiones de que actuará en consecuencia si algún soldado surcoreano resulta herido.

Pyongyang, por su parte, ha reaccionado con advertencias sobre la posible regulación de las emisiones por altavoces hacia territorio surcoreano.

El aumento de las fortificaciones, la extensión del campo de minas y la sucesión de incidentes evidencian el endurecimiento de la situación militar en la península coreana, donde las medidas defensivas adoptadas por ambos países continúan alimentando las tensiones en torno a una de las fronteras más militarizadas del mundo.

SEÚL PROPONE CONVERSACIONES MILITARES

En este contexto, el Ministerio de Defensa Nacional de Corea del Sur ha propuesto este viernes a Corea del Norte celebrar conversaciones bilaterales para determinar con precisión la ubicación de la LDM que separa ambos países, restablecer los canales de comunicación entre sus Fuerzas Armadas y acordar medidas para prevenir enfrentamientos accidentales en las áreas fronterizas.

El departamento surcoreano ha recordado que ya propuso en noviembre del año pasado mantener contactos militares para resolver las discrepancias existentes entre ambas partes sobre la delimitación de la DMZ, si bien, según ha indicado en un comunicado oficial, las autoridades norcoreanas no respondieron a esta oferta.

En la misma nota, Defensa ha advertido de los riesgos que entraña la continuidad de esta situación en una zona marcada por la confrontación militar entre dos países. "Es difícil predecir qué otras situaciones podrían surgir si esta situación continúa siendo ignorada", ha señalado el organismo, que también ha alertado de que las consecuencias de un eventual incidente podrían afectar a ambas partes.

Seúl ha reiterado en que uno de los principales motivos de preocupación es la falta de consenso sobre la posición exacta de la línea divisoria en determinados puntos de la frontera y ha subrayado en que, mientras persistan estas diferencias, los militares de ambos país actuarán conforme a su propia interpretación de la demarcación, una circunstancia que incrementa el riesgo de choques involuntarios.

El Ejecutivo surcoreano ha dejado además la puerta abierta a la posibilitad de ampliar el formato de las conversaciones con la participación de Naciones Unidas, si las circunstancias lo requieren. En cuanto a los aspectos prácticos de la negociación, ha planteado que cuestiones como la fecha y el lugar de las reuniones se coordinen a través de Panmunjom, localidad situada en la frontera intercoreana.