Corea/Brasil.- Lee y Lula firman una asociación estratégica y defienden las implicaciones globales de la paz en Corea

El presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, y su homólogo de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, en el viaje oficial a Seúl. - PRESIDENCIA BRASIL

MADRID 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, y su homólogo de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, han firmado este lunes una asociación estratégica que eleva la cooperación entre ambos países en cuestiones como la economía, la industria de la defensa o los minerales críticos, en una cumbre en la que han señalado que la paz en la península de Corea tendría implicaciones a nivel global.

Lee y Lula han acordado reforzar los lazos bilaterales, pasando a firmar una asociación estratégica que se plasma en un plan de acción de cuatro años que servirá para impulsar intercambios políticos, económicos y de cooperación práctica entre Brasil y Corea del Sur. Para llevar a cabo estos compromisos, las dos naciones han firmado una decena de memorandos de entendimiento en materia de comercio, inversiones, ciencia, agricultura, sanidad, alimentación y seguridad.

Según informa la agencia surcoreana Yonhap, el presidente del país asiático ha pedido retomar las negociaciones lanzadas en 2018 para un acuerdo comercial de Seúl con los países del Mercosur, algo que Lula considera que igualmente necesario, tras indicar que el pacto comercial con Corea del Sur es una "tarea urgente".

"El presidente Lula y yo compartimos el consenso de que los dos países deben expandir la cooperación económica mutuamente beneficiosa", ha indicado Lee, quien ha señalado el sector espacial y de industria de la defensa como las áreas "prometedoras" en las que ambas naciones pueden cooperar más en el futuro.

En un mensaje en redes sociales, Lula ha proclamado "un nuevo ciclo de desarrollo y prosperidad compartida" entre Corea y Brasil. "Tenemos mucho trabajo por delante", ha indicado.

El presidente brasileño ha valorado que, con el viaje a Seúl de estos días, concluye un "ciclo fundamental" en su mandato. "En los últimos tres años, hemos fortalecido los vínculos con Asia, centro dinámico de la economía mundial. He estado en China, India, Indonesia, Japón, Malasia y Vietnam. En octubre pasado, fui el primer presidente brasileño en participar en una Cumbre de la ASEAN. Este periplo no estaría completo sin Corea (del Sur), referencia mundial en tecnología, innovación y cultura", ha expuesto.

Al mismo tiempo, ha insistido en que el lapso de 15 años desde la última visita de un presidente brasileño a Corea del Sur --la última la realizó el propio Lula en su anterior mandato-- "es incompatible" con los vínculos sociales y económicos existentes entre Brasil y Corea del Sur.

IMPLICACIONES GLOBALES DE LA PAZ EN COREA

En aspectos internacionales, el dirigente surcoreano y el brasileño han coincidido en señalar las implicaciones que tendría la paz en la península de Corea. "Compartimos la visión de que la paz en la península de Corea tiene implicaciones de largo alcance para la paz global, más allá de la región del noreste de Asia", ha indicado el líder del país asiático.

Ambos han mostrado sintonía en cuestiones como el crecimiento inclusivo, el uso de la Inteligencia Artificial y la política de investigación y tecnología.