Corea.- Corea del Norte asegura que EEUU ofreció una nueva ronda de conversaciones en diciembre

Resalta que sólo tendrá lugar si EEUU da pasos para satisfacer sus demandas

MADRID, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Corea del Norte han asegurado este jueves que el Gobierno de Estados Unidos ofreció celebrar una nueva ronda de conversaciones en diciembre, si bien han recalcado que están condicionadas a que Washington dé pasos para satisfacer sus demandas.

Kim Muong Gil, jefe del equipo negociador nuclear norcoreano, ha manifestado que "si es posible una solución negociada a los problemas, Corea del Norte está dispuesto a reunirse con Estados Unidos en cualquier momento y lugar".

Así, ha desvelado que la oferta de conversaciones fue entregada por el representante especial de Estados Unidos para Corea del Norte, Stephen Biegun, a través de "un tercer país", antes de criticar que no lo hiciera de forma directa.

"Su comportamiento sólo amplía las dudas respecto a Estados Unidos", ha sostenido, antes de advertir contra cualquier intento de "aplacar" a Pyongyang para superar el límite temporal impuesto por las autoridades del país asiático para lograr avances, fijado a finales de este año.

"Ahora que hemos informado a Estados Unidos de nuestras exigencias y prioridades, la pelota está en su tejado", ha manifestado, tal y como ha recogido la agencia estatal norcoreana de noticias, KCNA.

En este sentido, Kim ha reiterado que "no hay posibilidad de un acuerdo" si Estados Unidos no aborda directamente la situación. "Si Estados Unidos ha encontrado una solución, puede explicárnosla directamente", ha añadido.

"Siento de forma intuitiva que Estados Unidos no está preparado para dar una respuesta satisfactoria y que su propuesta de diálogo es un truco para ganar tiempo", ha dicho. "Hablando de forma explícita, no me interesa una reunión de ese tipo", ha remachado.

Las declaraciones de Kim han llegado un día después de que Corea del Norte afirmara que las maniobras militares conjuntas que planean Estados Unidos y Corea del Sur "podrían disparar las tensiones" en la península y advirtiera de que podría responder en caso de que se pongan en marcha.

La Comisión de Asuntos Estatales dijo que "claramente existe una amenaza contra la soberanía y el ambiente de seguridad" de Corea del Norte a causa de estas maniobras militares y apuntó que "es un derecho de un Estado soberano adoptar medidas de autodefensa para contenerlo".

"Es nuestra intención y responderemos al diálogo con el diálogo, y al recurso de la fuerza de la misma forma", recalcó. "Estados Unidos tiene que sopesar qué pueda hacer durante las pocas horas que quedan", agregó, antes de recomendar "prudencia" a Washington.