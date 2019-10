Corea.- Corea del Norte avisa a EEUU de que no ignore la fecha límite de fin de año para la desnuclearización

Publicado 27/10/2019 1:02:54 CET

Corea.- Corea del Norte avisa a EEUU de que no ignore la fecha límite de fin de

Dice que no ha habido progresos en la relación entre ambos países y que las hostilidades continúan

Corea del Norte ha avisado este domingo a Estados Unidos de que no ignore la fecha límite de fin de año que planteó el líder norcoreano, Kim Jong Un, para mantener conversaciones sobre desnuclearización del país con Washington aludiendo a las "estrechas relaciones personales" que mantienen los líderes de ambos países.

"Las estrechas relaciones personales nunca pueden mantenerse alejadas de la agenda pública y nunca son una garantía para prevenir que las relaciones entre Corea del Norte y Estados Unidos se agraven o se compensen", ha indicado el director del Comité para la Paz entre Corea del Norte y el Pacífico, Kim Yong Chol, en un comunicado difundido por la agencia oficial de noticias del país, KCNA.

"Estados Unidos está seriamente equivocado si tiene la idea terminar el año en paz explotando las estrechas relaciones personales entre su presidente y el presidente de la Comisión de Asuntos del Estado de Corea del Norte con tácticas dilatorias", ha insistido Kim, que fue el enviado coreano para discutir el asunto con Estados Unidos antes de que la segunda cumbre entre Trump y Kim en Vietnam en febrero terminara en fracaso.

De forma paralela, Corea del Norte ha criticado que no ha habido progresos en la relación entre ambos países y que Estados Unidos continúa llevando a cabo "actos hostiles" y "prácticas incorrectas".

"Estados Unidos ahora está recurriendo más desesperadamente a la política hostil hacia Corea del Norte, juzgando mal su paciencia y su tolerancia", según el comunicado de Kim, que también ha reprendido que Washington presione "persistentemente" a otros países para que implementen sanciones de la ONU contra Pionyang.

"La situación apunta a la intención de Estados Unidos de aislar y sofocar a Corea del Norte de una manera más astuta y cruel que antes, en lugar de cumplir con nuestra llamada a un cambio", ha detallado el director del Comité para la Paz entre Corea del Norte y el Pacífico.

"Corea del Norte y Estados Unidos todavía mantienen relaciones que podrían haberse descarrilado y desmoronado varias veces debido a tales actos hostiles y prácticas habituales incorrectas por parte de Estados Unidos", lo que no ha ocurrido por "las estrechas relaciones personales" entre Trump y Kim Jong Un, resume el comunicado.

Por último, Kim Yong Chol ha expresado su esperanza en que "el adagio diplomático de que no hay enemigo permanente ni amigo permanente" no se transforme en que "hay un enemigo permanente pero no un amigo permanente".