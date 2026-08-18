Corea/EEUU.- AMP.- Japón reafirma que la cooperación con EEUU y Corea del Sur es "vital" para la seguridad

Archivo - El ministro de Defensa de Japón, Shinjiro Koizumi. - Europa Press/Contacto/POOL - Archivo

MADRID, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Defensa de Japón, Shinjiro Koizumi, ha reafirmado este martes que la cooperación con Corea del Sur y Estados Unidos es "fundamental" para la seguridad regional después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, sembrara dudas tras anunciar una "reducción sustancial" de los ejercicios militares conjuntos con las fuerzas surcoreanas.

Durante una visita a Australia, el ministro japonés ha expresado su firme apoyo a la cooperación en materia de seguridad con su principal aliado en materia de defensa, Washington, pero también con Seúl.

"Ante el entorno de seguridad más complejo y difícil que enfrenta Japón en tiempos de posguerra, la cooperación entre Japón, Estados Unidos y Corea del Sur es crucial para la paz y la estabilidad de la región", ha asegurado durante una rueda de prensa, según un comunicado del Ministerio de Defensa.

El propio Trump destacó el lunes sus lazos con el líder norcoreano, Kim Jong Un, y criticó la falta de ayuda por parte de Seúl a Estados Unidos en el marco de la ofensiva contra Irán.

Sus palabras llegaban así poco antes del comienzo de los nuevos ejercicios anuales con Seúl, conocidos como Escudo Libertad Ulchi; once días de maniobras que iban a comprender respuestas a posibles ataques con drones y ciberataques, en vista del envío de tropas norcoreanas a Rusia.

Estas maniobras, que según las autoridades surcoreanas se están realizando igualmente sin imprevistos, son consideradas un pilar fundamental estratégico en la región del Indo-Pacífico, pero envían una señal "totalmente inapropiada y hostil a un país", Corea del Norte, que se ha mostrado recientemente "pacífico y respetuoso", tal y como ha asegurado el propio Trump.

En realidad, Pyongyang ha realizado al menos dos lanzamientos de misiles balísticos desde que Trump regresó a la Casa Blanca: el 7 de noviembre de 2025 y el 4 de enero de 2026. Corea del Norte ha manifestado siempre su rechazo extremo a estas operaciones conjuntas, que considera una provocación, y en ocasiones ha exhibido su disconformidad realizando las mencionadas pruebas de misiles balísticos sobre el mar de Japón.

JAPÓN REALIZARÁ PRUEBAS CON MISILES HIPERSÓNICOS EN AUSTRALIA

Koizumi ha alcanzado un acuerdo de cooperación militar con su homólogo australiano, Richard Marles, en Canberra que permitirá a Tokio realizar pruebas con misiles de largo alcance e hipersónicos en Australia, así como fortalecer la cooperación bilateral en Defensa y reforzar la disuasión en la región del Indo-Pacífico.

"Estableceremos un marco para facilitar la cooperación mediante el uso de los campos de tiro de Australia para apoyar a la próxima generación de equipos de largo alcance y capacidades autónomas, incluido el programa de misiles hipersónicos de Japón", han señalado en un comunicado conjunto.

El acuerdo contempla seguir promoviendo el desarrollo conjunto de nuevos buques basados en la fragata de la clase Mogami de la Fuerza Marítima de Autodefensa de Japón. "Los trabajos continúan a buen ritmo para entregar el primer buque a la Marina Real australiana en 2029", ha indicado, agregando que esperan continuar también con los ejercicios conjuntos "con miras a futuros despliegues rotatorios".

"Reiteramos nuestra grave preocupación por la situación en el mar de China Oriental y el mar de China Meridional. Reafirmamos nuestra firme oposición a toda acción unilateral, incluso por la fuerza o la coerción, que aumente las tensiones y socave la paz y la estabilidad regionales", han sentenciado.

De la misma forma, han condenado "el desarrollo de armas nucleares y misiles balísticos por parte de Corea del Norte, así como sus continuas acciones provocadoras, incluidos los repetidos lanzamientos de misiles balísticos en violación de las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas".