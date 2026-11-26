Archivo - May 18, 2024, Paju, South Korea: The national flags of South Korea and the United States are seen on display at a peace memorial in Paju, South Korea. The demilitarized zone (DMZ) has served as a buffer zone between North Korea and South Korea a - Jasmine Leung / Zuma Press / Europa Press

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Nacional de Inteligencia (NIS) de Corea del Sur ha rechazado las informaciones que apuntan a una supuesta oferta de China para realizar oraciones encubiertas contra Estados Unidos a cambio de facilitar la liberación de dos informantes detenidos en territorio chino a principios de año.

La información, publicada este miércoles por el diario surcoreano 'The Kukmin Daily', señalaba que Pekín había planteado esta posibilidad a Seúl y que Washington había manifestado un rechazo contundente hacia la misma, lo que habría dado lugar a un deterioro de la cooperación entre los servicios de Inteligencia surcoreanos y estadounidenses. Sin embargo, el NIS ha asegurado que "nunca ha recibido ninguna propuesta de ese tipo por parte de las autoridades chinas".

La agencia también ha defendido que el intercambio de información con Washington continúa desatollándose de forma "bidireccional" y "mutuamente beneficiosa", incluida la colaboración en labores de contrainteligencia, de acuerdo con un comunicado recogido por la agencia de noticias Yonhap.

Por su parte, el recién nombrado ministro de Asuntos Exteriores de Corea del Sur, Lim Woong Soon, ha defendido la fortaleza de la alianza con Estados Unidos y ha asegurado que ambos países están preparadas para afrontar cualquier dificultad, pese a las diferencias existentes en materia económica y de seguridad.

Preguntado por las consultas de seguridad pendientes y las restricciones al intercambio de información de Inteligencia entre ambos países, Lim ha apelado a los intereses y valores compartidos, así como a los más de 70 años de cooperación bilateral.

"La alianza entre Corea del Sur y Estados Unidos no es tan frágil como para verse afectada por ningún asunto en particular", ha afirmado en declaraciones recogidas por el mismo medio, antes de expresar su confianza en que ambos gobiernos puedan gestionar "con sensatez cualquier desafío".

Asimismo, el representante de Exteriores surcoreano ha rechazado que la próxima reorganización del equipo de política exterior y seguridad del país vaya a suponer un cambio de orientación diplomática con respecto a Washington y Pekín. "Tanto la alianza con Estados Unidos como las relaciones con China son importantes para Corea del Sur. No creo que haya ningún país que no sea importante" para Seúl, ha subrayado.

En esta línea, Lim ha defendido la necesidad de reforzar las capacidades nacionales y la alianza estadounidense, además de estrechar la cooperación internacional para responder a los cambios del escenario mundial. "Siento una profunda responsabilidad y un gran deber al haber sido nominado para servir como ministro de Exteriores en este momento crítico", ha confesado, al tiempo que se ha comprometido a trabajar para responder a los desafíos que afronta la diplomacia surcoreana y contribuir a la estabilidad regional.

"Seguiremos fortaleciendo nuestras capacidades, consolidando nuestra alianza y ampliando la solidaridad con la comunidad internacional para poder responder de forma proactiva a las incertidumbres del panorama internacional y establecer la paz en la península coreana", ha zanjado.

Las dudas sobre la relación entre ambos países persisten dese que, a principios de año, trascendiera que Estados Unidos había restringido parcialmente a Corea del Sur a determinado datos de inteligencia satelital sobre Corea del Norte.

La medida habría llegado después de que el ministro de Unificación surcoreano, Chung Dong Young, mencionara Kusong --en Corea del Norte-- como una de las instalaciones norcoreanas de enriquecimiento de uranio. Seúl sostiene que sus declaraciones se basaron en información de "fuente abierta", mientras que Washington las considera una revelación de datos confidenciales estadounidenses.

En este contexto, un alto cargo de Estados Unidos manifestó a la agencia Yonhap el mes pasado que Washington espera que Corea del Sur "mantenga los estándares de nuestra alianza de décadas, en particular en lo que respecta a asuntos de Inteligencia y contrainteligencia".