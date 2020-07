Corea del Sur.- El Gobierno de Seúl investigará las acusaciones de abuso sexual contra el difunto alcalde Park Won Soon

MADRID, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Seúl ha anunciado este miércoles que abrirá una investigación sobre las acusaciones de abuso sexual contra el difunto alcalde de la capital surcoreana Park Won Soon, realizadas por su antigua secretaria.

El Ejecutivo local ha indicado que creará un equipo interdisciplinario del que formarán parte organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos de la mujer y de los Derechos Humanos en general, así como juristas, para "garantizar la equidad y la objetividad".

El Ayuntamiento ha señalado que su prioridad será evitar cualquier tipo de "daño secundario" a la ex secretaria de Park, apuntando además que le proporcionará la ayuda que necesite para recuperarse de los supuestos abusos, según informa la agencia de noticias Yonhap.

La ex secretaria presentó el pasado jueves una denuncia contra Park por abusos sexuales continuados durante cuatro años. Justo un día después, la familia del alcalde denunció su desaparición y finalmente su cadáver fue encontrado en una zona remota de la capital. En su despacho había una nota manuscrita en la que pedía perdón a su familia.

"Es una situación en la que ya no hay acusado (...), pero eso no significa que haya desaparecido la verdad", dijo la ex secretaria en un comunicado hecho público por su abogada en una rueda de prensa celebrada el lunes.