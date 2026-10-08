Archivo - FILED - 01 September 2012, Berlin: The logo of the South Korean company Samsung is seen at the International Consumer Electronics Fair IFA. Photo: Robert Schlesinger/dpa-Zentralbild/dpa - Robert Schlesinger/dpa-Zentralbi - Archivo

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Samsung Electronics espera registrar un beneficio operativo de aproximadamente 107,4 billones de wones (71.500 millones de euros) en el tercer trimestre de 2026, lo que supondría un resultado trimestral récord para el gigante tecnológico surcoreano, espoleado por la demanda de chips vinculada al auge de la IA.

La proyección de beneficio operativo de Samsung entre julio y septiembre de 2026 supone multiplicar casi por nueve (+782%) el beneficio operativo anotado en el mismo periodo de 2025, mientras que representa una mejora del 20% en comparación con los tres meses inmediatamente anteriores.

En cuanto a las ventas, el fabricante de Suwon confía en que sus ingresos sumarán 195 billones de wones (130.000 millones de euros) en el tercer trimestre del año, una cifra un 126,6% superior a la anotada por Samsung en el mismo periodo de 2025 y un 13,7% por encima de la correspondiente al segundo trimestre de 2026.

A pesar de anticipar resultados récord por cuarto trimestre consecutivo, las previsiones de Samsung implican una moderación en el ritmo de crecimiento trimestral de sus ventas y beneficio operativo.

Las acciones de Samsung han cerrado la sesión de este jueves con una caída del 2,4%, aunque acumulan una revalorización del 103% en lo que va de año ante el aumento de la demanda de chips para alimentar el crecimiento de los centros de datos y la infraestructura de IA.

Entre abril y junio, Samsung registró un beneficio neto atribuido de 71,3 billones de wones (47.490 millones de euros), casi 15 veces más que en el mismo periodo de 2025, mientras que sus ventas sumaron 171,5 billones de wones (114.220 millones de euros), un 130% más.