Coroanvirus.- El presidente de Alemania rechaza la retórica de guerra y apela a la solidaridad europea

MADRID, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, ha comparecido este sábado en la televisión alemana en un raro discurso dada su función ceremonial en el que ha manifestado su rechazo a la retórica bélica y ha hecho un llamamiento a la solidaridad europea.

"No. Esta pandemia no es una guerra. Las naciones, los soldados, no están enfrentados entre sí. Es una prueba de nuestra humanidad", ha apuntado Steinmeier. Esta crisis "saca lo peor y lo mejor de las personas". "Mostremos a los demás lo mejor que tenemos dentro", ha apelado a sus conciudadanos, al tiempo que ha defendido compartir cualquier avance científico para combatir la pandemia.

"¡Y por favor, mostrémoslo también en Europa!", ha añadido, ya que Alemania no podrá "salir de la crisis fuerte y saludable" si sus vecinos "no se vuelven también fuertes y saludables". "Treinta años después de la reunificación alemana, 75 años después del final de la guerra, a los alemanes no solo se nos pide solidaridad en Europa, estamos obligados a darla", ha remachado.

Steinmeier también ha rendido homenaje a los "pilares invisibles" de la sociedad alemana, en particular cajeros, conductores de autobuses y camiones, panaderos, campesinos y basureros. "El peligro aún no ha pasado, pero ya podemos decir hoy que cada uno de ustedes ha cambiado radicalmente su vida. Cada uno de ustedes ha salvado vidas y salva más y más cada día", ha destacado.

Este discurso contrasta radicalmente con el del presidente francés, Emmanuel Macron, quien a mediados de marzo adoptó un tono marcial para declararse "en guerra" contra la epidemia.

El presidente alemán limita sus discursos a la intervención de Navidad, por lo que esta comparecencia es la primera de este tipo en la historia del país.

Los datos oficiales revelan que Alemania tiene 122.855 positivos por coronavirus y 2.736 fallecidos, lo que la sitúa como uno de los países que mejor han encajado el golpe de la epidemia.