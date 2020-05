Coronavirus.- Los 27 abogan por la coordinación y la cautela en la reapertura gradual de fronteras para evitar repuntes

BRUSELAS, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los ministros de Interior de la Unión Europea han abogado este martes por la coordinación y la cautela de cara a preparar la reapertura progresiva de las fronteras con la vista puesta en el periodo vacacional, en función de la situación epidemiológica, para evitar el riesgo de un segundo repunte de contagios de coronavirus.

"Estamos de acuerdo en que la cooperación estrecha entre los Estados miembro y la coordinación a nivel europeo sigue siendo esencial para evitar un segundo pico en la pandemia", ha expresado el ministro de Interior croata y presidente de turno de la UE, Davor Bozinovic, en una comparecencia ante la prensa tras una videoconferencia con el resto de ministros de la UE.

Por ello, ha añadido, los gobiernos europeos prevén levantar las restricciones impuestas por el coronavirus de manera "gradual", empezando por zonas en las que el riesgo de propagación del virus es "bajo".

La "mayoría" de los 27, ha apuntado el ministro croata, los planes de salida del confinamiento que se disponen a poner en marcha o que activarán más adelante se basarán en la situación epidemiológica y reforzarán las medidas de protección.

"Sobre la frontera interior, estamos de acuerdo en que hay que mantenerse cautos sobre este asunto y también a la hora de considerar la posible reapertura de la frontera exterior de la UE", ha resumido, sin dar más detalles de un posible calendario.

La comisaria de Interior, Ylva Johansson, por su parte, ha recordado que el Ejecutivo comunitario trabaja en una serie de recomendaciones para ayudar a esta coordinación entre Estados miembro, aunque no ha aclarado cuándo estará lista esta recomendación.

Ello no quiere decir que los controles en las fronteras interiores que aplican una docena de países, entre ellos España, "se vayan a levantar al mismo tiempo, sino de manera coordinada", ha precisado la comisaria sueca, quien ha destacado que los Estados miembro no dudan en si estas restricciones deben levantar o no, sino en cuándo hacerlo.

Los ministros han aprovechado también para discutir sobre las soluciones "innovadoras" para utilizar aplicaciones móviles para rastrear la propagación del virus, algo que debe hacerse de manera voluntaria y en pleno respeto de la privacidad y de las reglas de protección de datos, ha resumido el ministro croata.

Preocupa también a los 27 el modo en que el crimen organizado se está adaptando a las nuevas circunstancias que impone la pandemia y por ello Bruselas, de la mano de la comisaria Johansson, preparará también propuestas para reforzar la lucha contra el crimen y mejorar la seguridad de la UE.

Por último, los ministros de Interior discutieron también brevemente sobre la cuestión migratoria y pidieron de nuevo a la comisaria que no aplace la reforma de la política de asilo y migración europea. Un proyecto bloqueado los últimos años por las diferencias entre Estados miembro y que la nueva Comisión de Ursula von der Leyen se comprometió a presentar esta primavera.

Johansson ha asegurado que los trabajos están muy avanzados y que confía en poder presentar "muy pronto" su propuesta de reforma, aunque tampoco aclaró cuándo prevé hacerlo, ya que en parte depende de la evolución de la crisis del coronavirus que centra ahora los esfuerzos del bloque.