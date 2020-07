Coronavirus.- AI alerta de la falta de protección de los gobiernos a los trabajadores sanitarios ante el coronavirus

Aseguran que al menos 3.000 sanitarios han muerto en todo el mundo por la pandemia

MADRID, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ONG Amnistía Internacional (AI) ha alertado este lunes de la falta de protección que los gobiernos ofrecen a los trabajadores sanitarios que están haciendo frente a la pandemia del coronavirus.

"Los gobiernos deben rendir cuentas sobre las muertes de los trabajadores sanitarios a los que no han protegido de la COVID-19", ha asegurado la organización tras la presentación de su último informe sobre la situación de estos profesionales.

Según sus datos, al menos 3.000 sanitarios han muerto en 79 países de todo el mundo por el coronavirus, aunque han sostenido que se trata de una cifra que realmente es mucho mayor.

"Con la pandemia del coronavirus acelerándose en todo el mundo, estamos pidiendo a los gobiernos que comiencen a tomarse en serie la vida de los profesionales sanitarios", ha sostenido la investigadora y asesora de AI en derechos económicos, sociales y culturales, Sanhita Ambast.

Ambast ha pedido a los países "que todavía no han visto lo peor de la pandemia" que no repitan "los mismos errores" que otros gobiernos al no proteger a los sanitarios.

"Es especialmente alarmante ver que algunos gobiernos están castigando a los trabajadores que expresan su preocupación sobre las condiciones laborales que pueden amenazar sus vidas", ha añadido.

Según los datos recopilados por Amnistía, los países que han registrado un mayor número de muertes entre los profesionales sanitarios son Rusia, con 545 decesos; Reino Unido, 540; Estados Unidos, 507; Brasil, 351; México, 248; Italia, 188; Egipto, 211; Irán, 91; Ecuador, 82; y España, con 63 fallecidos.

FALTA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN

La organización ha criticado también la falta de equipos de protección para hacer frente a la COVID-19 en cerca de 63 países y territorios estudiados por AI. Entre ellos, han indicado que se encuentran algunos en los que más se están incrementado los contagios como India, Brasil diversos estados africanos.

"Hacemos un llamamiento a los estados más afectados por la COVID-19 para que lleven a cabo investigaciones públicas e independientes sobre su preparación y respuesta a la pandemia, con el objetivo de proteger los Derechos Humanos y las vidas en caso de un futuro brote masivo de la enfermedad", ha propuesto Ambast.

Desde Amnistía Internacional, han insistido en que los estados deben garantizar la protección de los sanitarios para evitar los contagios, así como ofrecer una indemnización para aquellos que hayan contraído el virus a causa de su trabajo.