Alemania adelanta a Reino Unido en proporción de población vacunada

Archivo - 14 May 2021, Saxony, Dresden: Janine Keith (R), New World Paul Rackwitz employee, takes a swab for the coronavirus test from Mohsin Khokhar at the coronavirus test center in the New World Paul Rackwitz. Photo: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/d - Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbil - Archivo