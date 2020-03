Coronavirus.- Alemania impone controles fronterizos con Austria, Suiza, Francia, Luxemburgo y Dinamarca por coronavirus

BERLÍN, 16 Mar. (DPA/EP) -

Las autoridades de Alemania han endurecido las medidas para hacer frente a la pandemia del nuevo coronavirus originado en la ciudad china de Wuhan con la imposición de controles fronterizos con Austria, Suiza, Francia, Luxemburgo y Dinamarca, mientras aumentan las colas en los puestos fronterizos con Polonia.

Las medidas adoptadas por el Gobierno federal de Alemania, destinadas a frenar la expansión del coronavirus para dar más tiempo a los servicios sanitarios para contener la pandemia, han entrado en vigor este lunes a las 8.00 horas.

Los viajeros que no tengan una razón válida para cruzar la frontera no recibirán autorización para entrar en territorio alemán. Estas medidas no afectarán al transporte de mercancías y a los trabajadores que tienen que cruzar la frontera.

Un responsable de control de fronteras de Polonia ha dicho este lunes que los conductores están afrontando esperas de hasta cinco horas y media para poder cruzar el puesto fronterizo en la ciudad de Goerlitz, en el este de Alemania. En otros puestos fronterizos los tiempos de espera se sitúan en torno a las cuatro horas.

Dinamarca adoptó el cierre de su frontera con el norte de Alemania el sábado. Por su parte, Luxemburgo, con una población de unas 600.000 personas, ha recomendado a sus ciudadanos que eviten los viajes que no sean imprescindibles desde este lunes.

El tráfico están aumentando en las fronteras de Alemania con Luxemburgo y Francia tras la introducción de los controles, según ha explicado un portavoz de la Policía federal de Alemania. Miles de escuelas y guarderías cerrarán en Alemania desde este lunes, siguiendo la línea marcada por varios países de Europa.

Ante la pandemia del nuevo coronavirus originada en la ciudad china de Wuhan, la mayoría de los 16 estados federales que componen Alemania han ordenado el cierre de escuelas y centros educativos hasta mediados o finales de abril, dependiendo de la región.

El cierre de colegios y guarderías ha llevado a millones de padres a pedir a sus empresas que les dejen trabajar desde casa para poder hacerse cargo de sus pequeños. Según los últimos datos del Instituto Robert Koch, la agencia gubernamental encargada del control de la pandemia, el coronavirus ha dejado en Alemania a más de 4.800 personas contagiadas y un total de trece víctimas mortales.