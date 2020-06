Coronavirus.- Alemania supera los 182.000 contagiados por coronavirus tras sumar once muertos y 213 casos nuevos

MADRID, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La pandemia del nuevo coronavirus originado en la ciudad china de Wuhan ha dejado en las últimas 24 horas en Alemania once víctimas mortales y 213 casos nuevos, lo que eleva el balance a más de 182.000 personas contagiadas y más de 8.500 fallecidos, según ha informado el Instituto Robert Koch, la agencia gubernamental alemana encargada del seguimiento de las enfermedades infecciosas.

El balance diario de este martes es superior a los once muertos y los 333 contagios registrados en el balance anterior y eleva el total a 182.028 personas contagiadas y 8.522 fallecidos.

Baviera, con 47.029 infectados y 2.456 fallecidos, es el estado alemán que sufre los mayores estragos por el coronavirus. Le siguen Renania del Norte-Westfalia, con 38.100 casos y 1.599 fallecidos y Baden-Wurtemberg, con 34.796 casos y 1.758 muertos. La capital, Berlín, ha registrado 6.839 contagios y 198 muertos.

La canciller alemana, Angela Merkel, agradeció este sábado a sus compatriotas la sensatez demostrada durante la crisis a la hora de aceptar de las restricciones impuestas por las autoridades como medida de prevención para impedir la propagación del coronavirus.

"Hasta ahora hemos pasado esta prueba bastante bien. Todos nosotros juntos, una abrumadora mayoría de la gente en nuestro país, nos hemos dejado guiar por la precaución, la razón y la responsabilidad hacia los demás", afirmó la mandataria en su mensaje semanal.

"Nos hemos ahorrado mucho sufrimiento. Nuestro logro conjunto es justamente lo que afortunadamente no ha ocurrido en nuestro país", agregó. Merkel advirtió no obstante de que no hay que subestimar los riesgos. "Algunas personas creen ahora que, debido a que no hemos padecido un sufrimiento masivo, el peligro probablemente nunca ha sido tan grande...¡Qué error!", lamentó.