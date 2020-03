Coronavirus.- Angola suspende todos los vuelos y cierra sus fronteras durante 15 días a causa del coronavirus

Coronavirus.- Angola suspende todos los vuelos y cierra sus fronteras durante 15 - Robin Utrecht/SOPA Images via ZU / DPA

MADRID, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Angola ha prohibido desde este jueves todos los vuelos comerciales y de pasajeros y ha cerrado las fronteras del país durante un periodo de 15 días a causa de la pandemia de coronavirus, donde se ha registrado un único caso por el momento.

El presidente, Joao Lourenço, ha destacado en un decreto que la medida puede ser prorrogable otros 15 días "en función del comportamiento global de la pandemia", que ha descrito como "un desafío mundial" que requiere "esfuerzos organizados" y "respetar unas reglas de civismo".

Así, ha destacado que las autoridades han aprobado "medidas especiales que permitan controlar el impacto negativo de la pandemia a nivel nacional y sus efectos sobre la vida de los ciudadanos" del país africano.

Entre estas medidas, figuran la prohibición de la circulación de personas a través de las fronteras terrestres del país desde este mismo viernes y durante 15 días, igualmente prorrogables.

Asimismo, queda prohibido el ataque o desembarque de barcos de pasajeros, así como los actos públicos de todo tipo --religiosos, culturales, recreativos, deportivos, políticos, turísticos "o de cualquier otra índole"-- en los que participen más de 200 personas.

Lourenço ha destacado que "todos los establecimientos públicos y privados", incluidos centros comerciales, mercados, restaurantes, estaciones de tren, puerto, aeropuertos, locales de culto y escuelas, entre otros, deben garantizar "las condiciones adecuadas y accesibles para la higiene de las manos".

Asimismo, ha recomendado que los ciudadanos "respeten la restricción de los contactos personales", especialmente en lugares como escuelas y centros de culto, y que no participen "en reuniones que no sean necesarias, incluida la realización de viajes internos o al extranjero que no sean esenciales".

Por último, el presidente angoleño ha ordenado al Ministerio de Finanzas que "asegure recursos financieros extraordinarios que es destinarán a costear los costes relacionados con la compra de los medios necesarios para la preparación de equipos, prestación de ayuda y realización de las acciones de vigilancia epidemiológica".

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha pedido a los países africanos que "despierten" ante la amenaza que supone el coronavirus y "se preparen para lo peor".

La OMS ha confirmado hasta la fecha un total de 769 casos de coronavirus en África --con Egipto y Sudáfrica como los más afectados-- y 19 muertos --siete en Argelia y otras siete Egipto--.

El propio Tedros informó el 11 de marzo de que, tras los elevados casos de contagio del nuevo coronavirus, se ha pasado a calificar de pandemia el brote, que ha dejado ya más de 10.000 muertos a nivel mundial.