Coronavirus.- Australia confirma el mayor número diario de fallecidos por coronavirus en el estado de Victoria

MADRID, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

Australia ha confirmado este domingo el mayor número diario de fallecidos por la pandemia en el estado de Victoria, con 10 decesos en las últimas 24 horas.

El ministro principal del estado de Victoria, Daniel Andrews, ha informado de que se han sumado 459 nuevos casos al balance oficial, por lo que ha confirmado un total de 8.881 contagios de coronavirus desde el comienzo de la pandemia.

"Mandamos nuestros mejores deseos a todas y cada una de las familias", ha afirmado Andrews, que ha recordado que el coronavirus no es algo que afecte solo a las personas más mayores, según informaciones del diario 'The Sydney Morning Herald'.

"No hay ninguna razón para que nadie piense que porque está en forma o no tiene 80 años, entonces de alguna manera están vacunados en esto. No lo están. Todo el mundo es susceptible", ha recordado el representante australiano.