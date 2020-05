Coronavirus.- Bélgica registra apenas 250 nuevos casos y 27 hospitalizaciones por coronavirus en las últimas 24 horas

BRUSELAS, 25 May. (EUROPA PRESS) -

Bélgica ha registrado apenas 250 nuevos casos confirmados de contagio por coronavirus y 27 ingresos hospitalarios en las últimas 24 horas, lo que según ha informado el Servicio de Salud Pública confirma una tendencia a la baja que se mantiene desde aproximadamente mediados de abril.

Pese a los datos que las autoridades belgas consideran positivas, también se han producido 32 muertes ligadas a la pandemia en la última jornada, lo que eleva el balance global desde el inicio de la crisis sanitaria a 9.312 fallecidos en Bélgica.

Los 250 nuevos positivos sumados durante el domingo dejan un número total de contagiados en el país de 57.342 desde el mes de marzo, mientras que las 27 hospitalizaciones fijan el total de pacientes ingresados en estos momentos en 1.334.

Según ha destacado el virólogo y portavoz oficial Yves van Laethem estas cifras muestran una reducción del 12% en el número de positivos y del 4% en el de nuevos ingresos con respecto a los últimos siete días.

A un total de 57.342 personas se les ha diagnosticado una infección por Covid 19 desde el mes de marzo, de acuerdo al recuento oficial del Servicio de Salud Pública, que a en esta fase de la pandemia realizan cerca de 7.000 test diarios.

Bélgica se encuentra desde hace dos semanas en fase de desescalada, con una reactivación escalonada de la actividad económica y social, empezando por la reapertura de comercios y la reanudación de tres cursos de primaria y secundaria.

Los ciudadanos en Bélgica, que desde el inicio del confinamiento han podido salir a la calle por razones excepcionales pero también para hacer ejercicio al aire libre, pueden también desde el 10 de mayo recibir en casa a cuatro personas, siempre que sean las mismas durante toda la desescalada y que éstas no se reúnan con nadie más.

Entretanto, las estadísticas no muestran un "impacto notable" de esta desescalada, según ha explicado Van Laethem en una rueda de prensa desde Bruselas, aunque ha avisado de que aún es pronto para medir con seguridad el efecto de esta relajación del confinamiento.

En cualquier caso, el experto ha recordado que mientras no haya un tratamiento eficaz ni una vacuna --"que no llegará antes del otoño o invierno"--, los "únicos medios" para combatir la propagación de la pandemia si se produce una segunda ola de contagios son el rastreo y, si éste no es suficiente, nuevas medidas de confinamiento.

"Si esto ocurre tendremos que romper las cadenas de transmisión y romper las cadenas de transmisión supone cierta distancia social", ha explicado el virólogo, que ha precisado que es pronto para saber cómo se aplicarían esas restricciones y si se podrían aplicar de manera mejor dirigida a lugares o grupos de riesgo, por ejemplo con un enfoque regional o a segmentos "limitados" de la población.

"En cualquier caso, de una manera u otra, la distancia socia es la única manera (de contener un repunte) sin con las medidas de rastreo no basta", ha concluido.