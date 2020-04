Coronavirus.- Bélgica supera los 5.000 muertos por coronavirus pero sigue bajando el número de nuevos ingresos

BRUSELAS, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

Bélgica ha sumado en las últimas 24 horas un total de 313 nuevas muertes vinculadas al coronavirus, lo que eleva la cifra total a 5.163 fallecidos contagiados o "sospechosos" de estarlo, según el último balance ofrecido este viernes por el Servicio de Salud Pública.

Desde el pasado 15 de marzo, cuando Bélgica comenzó a registrar los pacientes con el nuevo Covid-19, un total de 36.138 personas han dado positivo en las pruebas diagnósticas de la enfermedad.

Se trata de una cifra que, a juicio de los expertos, subestima el número real de positivos ya que solo se realizan test de laboratorio a quienes llegan a los hospitales con síntomas graves, aunque el objetivo es ampliar el alcance a 10.000 pruebas diarias.

En cualquier caso, los datos confirman la tendencia a la baja en el número de ingresos hospitalarios vinculados al coronavirus y también el traslado a cuidados intensivos pro el agravamiento de los pacientes. Además, 7.961 pacientes han recibido el alta desde que llegó la pandemia a Bélgica.

En la última jornada fueron hospitalizadas 320 personas, lo que eleva el total de pacientes ingresados actualmente en hospitales belgas a 5.161, de los que 1.140 se encuentran en cuidados intensivos, entre ellos 846 que necesitan respiración asistida.

"La curva tiene que disminuir aún más", ha avisado el portavoz del Centro de Crisis, Benoît Ramacker, en una rueda de prensa en Bruselas para dar cuenta de los últimos datos.

El Gobierno federal ha prorrogado hasta al menos el 3 de mayo el confinamiento impuesto para tratar de frenar la pandemia y que dura ya un mes. Sin embargo, para hacer "soportable" dicho confinamiento, la primera ministra, Sophie Wilmès, anunció que las tiendas de bricolaje y los viveros podrán abrir a partir de este sábado.

Estos locales podrán abrir sus puertas al público siguiendo las mismas restricciones que se aplican en los supermercados que no han cerrado durante el confinamiento, es decir, no más de un cliente por cada 10 metros cuadrados, respetar la distancia de metro y medio entre personas y no pasar más de media hora en el establecimiento, al que solo se puede acudir sólo.