Coronavirus.- Bolsonaro sigue el ejemplo de Trump y llama "terroristas" a los manifestantes antifascistas de Brasil

Sugiere que el gobernador de Río de Janeiro será detenido

MADRID, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha calificado de "terroristas" a los manifestantes antifascistas que protestan contra su Gobierno, siguiendo así el ejemplo de su homólogo estadounidense, Donald Trump, que usó el mismo término para referirse a quienes protestan por la muerte del joven afroamericano George Floyd a manos de un policía blanco.

"Ya ha empezado aquí, con los antifascistas en la calle", dijo el martes por la noche desde el Palacio de Alvorada, según una grabación difundida por sus simpatizantes. "El motivo, en mi opinión, es diferente. Son marginales, con terroristas", afirmó, según recoge el diario brasileño 'Folha'.

Bolsonaro ha pedido a sus simpatizantes que este domingo no se manifiesten, como llevan haciendo durante toda la pandemia de coronavirus, porque para este 7 de junio hay convocadas concentraciones antifascistas contra su Gobierno en todo Brasil.

"Ya he dicho que este domingo no, aunque no tengo influencia porque no tengo ningún grupo. Nunca convoco a nadie para ir a las calles", declaró, indicando que se trata de "una retaguardia jurídica" para que "la Policía pueda trabajar bien" en caso de que haya disturbios.

A este respecto, defendió que no puede permitir que "Brasil se convierta en lo que hace poco tiempo era Chile", en alusión a la ola de protestas del pasado mes de octubre contra el Gobierno de Sebastián Piñera. "Eso no es democracia ni libertad de expresión. Eso, en mi opinión, es terrorismo", insistió.

Interrogado directamente sobre las manifestaciones en Estados Unidos por la muerte de Floyd, consideró que es distinto. "En Estados Unidos el racismo es un poco diferente a Brasil. Está más en la piel", sentenció.

A pesar de las supuestas diferencias señaladas por Bolsonaro, sus declaraciones se alinean con las de Trump, que el domingo anunció su intención de clasificar a los movimientos antifascistas como "organización terrorista".

LA BATALLA CON LOS ESTADOS

Por otro lado, Bolsonaro se refirió horas antes desde la misma entrada del Palacio de Alvorada, donde suele detenerse a hablar con simpatizantes, a la reciente operación de la Policía Federal por el supuesto desvío de los recursos destinados a la lucha contra el coronavirus por parte del Gobierno de Río de Janeiro.

Un seguidor que se presentó como un policía militar de Río de Janeiro se quejó sobre una serie de medidas estatales. "No voy a hablar con (Wilson) Witzel", dijo Bolsonaro sobre el gobernador carioca. "Ya sabe dónde debe estar, ¿no?", añadió.

Las palabras de Bolsonaro han sido interpretadas como una amenaza de detención contra Witzel, cuya residencia oficial, el Palacio de Laranjeiras, fue registrado la semana pasada en el marco de la llamada 'Operación Placebo'.

Witzel es uno de los gobernadores con los que Bolsonaro mantiene un pulso político por la gestión de la crisis sanitaria. El presidente se ha negado a adoptar medidas drásticas como el confinamiento que sí han tomado Río de Janeiro o Sao Paulo.

El gigante suramericano es el segundo país del mundo y el primero de la región más afectado por el coronavirus, con 555.383 casos confirmados y 31.199 muertes.