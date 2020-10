Coronavirus.- Brasil supera los 155.000 fallecidos por coronavirus y se acerca a los 5,3 millones de casos

MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Salud de Brasil ha informado este jueves de un total de 155.403 fallecidos, después de sumar 566 decesos en las últimas 24 horas, mientras que los casos acumulados ascienden a 5.298.772, tras los 24.818 nuevos contagios que se han diagnosticado.

Entre los nuevos casos positivos está el del ministro de Salud, el general Eduardo Pazuello, aunque su estado es estable, han dicho las autoridades. Los datos del Ministerio también muestran un total de 4.756.489 personas recuperadas y otras 386.880 bajo tratamiento.

Por su parte, la Secretaría de Salud del estado de Sao Paulo ha informado en su último balance de un total de 1.073.261 casos acumulados y 38.371 muertes, aunque 965.058 personas han logrado ya superar la enfermedad.

Entre las personas que continúan bajo tratamiento, hay 3.184 que se encuentran ingresadas en unidades de cuidados intensivos, cuya ocupación tanto a nivel estatal, como en la capital paulista, es del 40,5 por ciento.

Por otro lado, y en relación a las últimas declaraciones del presidente, Jair Bolsonaro, desmintiendo a Pazuello en relación a la compra de la vacuna china, la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) ha aclarado que no permitirá "influencias externas" en favor o en contra de una vacuna u otra.

"La agencia trabaja con independencia (...), este proceso no sufre ninguna alteración, influencia o acción de cualquier tipo que no sea la ciencia y el apego a la buena técnica; por lo tanto, no hay influencia externa en este sentido", ha dicho su presidente, Antonio Barra.

En ese sentido, Barra ha señalado que "poco importa el país de origen de la vacuna", pues es la agencia estatal que él dirige quien se encarga de verificar su seguridad y eficacia.

Pazuello anunció el miércoles que se había alcanzado un principio de acuerdo para la compra de 46 millones de dosis de la vacuna de la farmacéutica china Sinovac, que actualmente trabaja en colaboración con el Instituto Butantan, en Sao Paulo.