Bruselas dice que el contrato con AstraZeneca finaliza cuando entregue las 300 millones de dosis pactadas

BRUSELAS, 10 May. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha asegurado este lunes que el contrato firmado con la compañía farmacéutica AstraZeneca para compra anticipada de 300 millones de dosis de su vacuna contra la COVID-19 no expirará hasta que la firma haya entregado a los Estados miembros todos los sueros pactados.

Bruselas ha aclarado así que el acuerdo con el laboratorio anglosueco no finaliza en junio y que ha decidido acudir a los tribunales para conseguir que la compañía entregue a los países del bloque todas las dosis que están estipuladas en el contrato.

"No hay nada nuevo con respecto a la situación del contrato con AstraZeneca, no cambia nada en el mes de junio", ha puntualizado el portavoz principal del Ejecutivo comunitario, Eric Mamer. "Esperamos que AstraZeneca suministre las dosis previstas en el acuerdo de compra. Esto no implica un trimestre u otro, sino el contrato completo", ha añadido.

Así, la Comisión Europea ha salido al paso de las dudas generadas después de que el comisario de Mercado Interior, Thierry Breton, asegurara este domingo en una entrevista que la UE no renovará el contrato con la compañía farmacéutica anglosueca.

El portavoz ha explicado que no se trata de "renovar" o no un contrato y que lo que han decidido el Ejecutivo comunitario y los Estados miembros es no ejercer la opción de compra de 100 millones de dosis adicionales previstas en el acuerdo con la sociedad.

"En el pasado ya habíamos informado de que no vamos a ejercer la opción de adquirir 100 millones de dosis adicionales previstas en el acuerdo actual. No podemos pronunciarnos sobre otras posibilidades en el futuro", ha respondido el portavoz de Salud, Stefan de Keersmaecker, preguntado por su Bruselas también cierra la puerta a nuevos contratos con AstraZeneca.

Los esfuerzos del Ejecutivo comunitario, por tanto, se centran ahora en conseguir que el laboratorio distribuya a los Estados miembros "las dosis que les corresponden" y por eso demandó a la compañía anglosueca en los tribunales belgas.

Bruselas actuó tanto en su nombre como en el de los Veintisiete y busca que la Justicia obligue a AstraZeneca a entregar los 300 millones de dosis de su vacuna acordados. La empresa sólo envió 30 millones de dosis entre enero y marzo (de los 120 millones pactados) y cree que podrá distribuir 70 millones más en el segundo trimestre, periodo en el que se comprometió a suministrar 180 millones.