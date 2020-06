Coronavirus.- Chile suma casi 6.000 casos de coronavirus en un solo día y sitúa en 148.000 el número de infectados

MADRID, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Sanidad de Chile ha informado este miércoles de que se han constatado casi 6.000 nuevos casos de coronavirus en un solo día, por lo que el total de fallecidos asciende a 148.496.

El titular de Sanidad, Jaime Mañalich, ha indicado que en las últimas 24 horas se han constatado 5.737 nuevos infectados, de los cuales 5.226 han presentado síntomas y otros 511 serían asintomáticos.

La cifra de fallecidos, por otra parte, se sitúa en 2.475 después de sumar otros 192 decesos desde ayer. Mañalich ha precisado estos últimos datos actualizan el número de muertos desde el viernes pasado.

Por su parte, el subsecretario de Salud Pública, Arturo Zúñiga, ha señalado que 1.590 pacientes se encuentran ingresados en unidades de cuidados intensivos, de los cuales 1.354 tienen respiración asistida y otros 365 se encuentran en estado crítico.

En el último día se han realizado 14.477 test en el país, por lo que en total se han llevado a cabo 761.090 desde el pasado mes de febrero.

Las autoridades han anunciado este miércoles nuevas medidas de seguridad en distintos puntos de la Región Metropolitana ante el aumento de los contagios. En este sentido, se aplicarán nuevas medidas de cuarentena y cordones sanitarios, según ha señalado Mañalich.

A partir de este viernes a las 22.00 horas (hora local) se impondrá una cuarentena en Peñaflor, así como las áreas urbanas de Pozo Almonte, Melipilla, Curacaví, Tiltil y San José de Maipo. Lo propio ocurrirá en las comunas de Valparaíso y Viña del Mar.

Respecto de los cordones sanitarios, se establecerá uno en Pirque, para evitar la llegada de contagiados, y en Alto Biobío.

La subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, ha asegurado que no les "temblará la mano ni un segundo en fiscalizar, en perseguir la responsabilidad penal y hacer que se apliquen las sanciones a aquellos que no quieren entender que cuando no respetan las normativas sanitarias están poniendo en riesgo no sólo sus vidas sino que las vidas de todos los demás".

"Tenemos que cumplir las normas sanitarias, porque este esfuerzo este desafío que es la pandemia depende de todos nosotros para que realmente sea exitoso", ha aseverado antes de explicar que se han realizado mil detenciones en la Región Metropolitana en el último día. En total son 89.000 los arrestados por cometer infracciones desde mediados de marzo.