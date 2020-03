Coronavirus.- Ciudad de México prohíbe los eventos de más de mil personas para frenar el coronavirus

López Obrador se resiste a adoptar medidas más drásticas: "No podemos adelantar vísperas"

El Gobierno de Ciudad de México ha anunciado este martes que se prohíben todos los eventos, tanto públicos como privados, que congreguen a más de mil de personas, como medida para frenar la pandemia de coronavirus.

"En coordinación con las 16 alcaldías y los operadores privados estamos orientando a la posposición de eventos masivos, tanto del Gobierno como de eventos privados, particularmente en los lugares o los recintos que albergan a más de mil personas aproximadamente", ha dicho la jefa del Ejecutivo capitalino, Claudia Sheinbaum.

Además, ha anunciado la suspensión de las audiencias públicas y las asambleas ciudadanas, señalando que a partir de este momento todas las cuestiones se atenderán vía telefónica o por Internet.

También ha indicado que se ha decidido reforzar la Unidad de Sanidad Internacional en el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México con cinc médicos por turno en las salas de migración.

En la misma línea, el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, ha ordenado suspender las clases, los actos masivos y las actividades culturales y deportivas y ha anunciado una inyección de 300 millones de pesos (euros) en la sanidad regional.

Otros cinco estados mexicanos --Tlaxcala, Tamaulipas, Querétaro, Michoacán y Veracruz-- han decidido igualmente suspender las clases, según informa el diario mexicano 'El Universal'.

Los gobiernos locales y regionales han comentado a actuar por su cuenta, mientras el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, es objeto de críticas por su pasividad ante la pandemia.

Uno de los comportamientos que ha suscitado más críticas es el hecho de que el presidente siga recorriendo el país con sus encuentros ciudadanos y dando abrazos y besos, a pesar de que la Secretaría de Salud recomienda desde el 28 de febrero no abrazarse ni saludarse con un beso o con la mano.

"Voy a ir el fin de semana a Oaxaca. Nada más pedirle a los ciudadanos de Oaxaca (...) que en esta ocasión me reúna sólo con los pobladores de Guelatao", ha dicho en la rueda de prensa diaria de este martes.

López Obrador ha reconocido que es para "no dar pie a los cuestionamientos de que el presidente no está dando ejemplo o no se cuida". De hecho, el lunes se mostró dispuesto a hacerse la prueba diagnóstica del coronavirus.

Sin embargo, se ha ratificado en su negativa a adoptar medidas más drásticas, como las que ya se aplican en países vecinos, esgrimiendo que México sigue en la primera fase. "No podemos adelantar vísperas", ha zanjado.

México ha registrado hasta ahora 82 casos de coronavirus de un cómputo global que deja ya más de 7.000 muertos y más de 180.000 contagiados.