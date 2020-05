Coronavirus.- El Cólégio Médico de Perú propone cuarentena rígida en seis regiones y algunas zonas de Lima

Coronavirus.- El Cólégio Médico de Perú propone cuarentena rígida en seis region - -/El Comercio via GDA via ZUMA W / DPA

El ministro del Interior reconoce que en algunas zonas el 40% de la población no respeta la cuarentena

MADRID, 8 May. (EUROPA PRESS) -

El decano del Colegio Médico del Perú, Miguel Palacios, ha recomendado al Gobierno de Martín Vizcarra la aplicación de cuarentenas rígidas en seis de las regiones del país y en varios de los distritos de la capital, Lima, con el fin de frenar la propagación del coronavirus, que tiene a este país como el más afectado en América Latina.

En declaraciones a la emisora RPP, Palacios ha advertido de que "si seguimos con la cuarentena, tal como está ahora, sería un sacrificio en vano", en un momento en que el Gobierno sopesa los pasos a seguir.

Así, el facultativo ha sostenido que dada la "alta prevalencia" en determinadas regiones por lo que no tendría sentido prolongar la cuarentena si no se va a ser más drástico en que la población no salga en esas zonas. Según Palacios, "se podría dar la cuarentena flexible o inteligente", imponiendo una cuarentena rígida en diez distritos de Lima y seis regiones.

Las regiones con más prevalencia de la COVID-19 son Lima, Callao, Loreto, Lambayeque, La Libertad y Áncash, según el decano, mientras que los dos distritos con mayores casos de la enfermedad siguen siendo San Juan de Lurigancho y San Martín de Porres.

El decano del Colegio de Médicos ha destacado que la cuarentena sí ha sido útil, puesto que "si no se hubiese hecho nada, la situación sería muy diferente, peor a la que estamos enfrentando". Sin embargo, ha destacado que desde que se produjo la primera prórroga "nosotros observamos en los últimos 10 días de abril que había ya una desobediencia civil".

"Había un desacato a la autoridad, ya no se respetaba la cuarentena, había mucho coche, muchas personas en las calles", ha lamentado, incidiendo en que "de facto" grandes sectores de la población levantaron la cuarentena.

INCUMPLIMIENTO DE LA CUARENTENA

Este jueves, el ministro del Interior, Gastón Rodríguez, admitió que en muchos lugares del país se ha "relajado" el acatamiento de las restricciones impuestas por el Gobierno, que incluyen el aislamiento ciudadano y el toque de queda. Así, consideró que el nivel de incumplimiento de la cuarentena alcanza al 40 por ciento de la población en algunos sectores.

Así las cosas, la Ministra de Ambiente, Fabiola Muñoz, ha indicado este viernes que el Gobierno está sopesando imponer medidas diferenciadas por regiones en función de la situación cuando se levante el estado de emergencia, al tiempo que ha destacado que "ya hemos tenido algunas medidas diferenciadas en regiones", según informa la agencia Andina.

Según el último balance ofrecido por el Ministerio de Salud, en Perú hay ya 58.526 casos de Covid-19 mientras que los fallecidos ascienden a 1.627, tras 94 víctimas mortales más en el último día. En total hay 5.980 pacientes hospitalizados, de los que 722 están en cuidados intensivos con respiradores.